Buenos Aires definió las compensaciones tarifarias al transporte para el primer cuatrimestre de 2026

La medida fue publicada en el Boletín Oficial bonaerense y alcanza a líneas provinciales y municipales del AMBA. El cálculo se basa en la actualización de costos e ingresos del sistema.

El Ministerio de Transporte bonaerense actualizó los costos e ingresos medios del transporte urbano y suburbano.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires aprobó el cálculo actualizado de costos e ingresos medios del transporte automotor de pasajeros urbano y suburbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y estableció los montos de las compensaciones tarifarias a distribuir entre las empresas prestatarias durante el período enero-abril de 2026.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución N° 34, publicada este lunes en el Boletín Oficial del distrito, y se enmarca en el “Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del AMBA”, creado por el Decreto provincial N° 3231/25.

transporte colectivo Se establecen los montos de las compensaciones tarifarias para el período enero-abril de 2026. A quiénes está destinado el régimen de compensaciones tarifarias Según detalla la normativa, el régimen está destinado a las empresas de transporte de jurisdicción municipal y provincial que operan en el AMBA, y tiene como objetivo equilibrar los ingresos del sistema con los costos reales de explotación, bajo criterios de eficiencia operativa.

La resolución aprueba el “Cálculo de los Costos e Ingresos Medios de los Servicios de Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos”, elaborado conforme a la metodología establecida por la Resolución N° 19/26, rectificada posteriormente por la Resolución N° 33/26. Dicho esquema permite determinar el costo por kilómetro (Costo/Km) de una empresa modelo, así como la tarifa técnica promedio que equilibra costos e ingresos.

sube.jpg El régimen alcanza a empresas provinciales y municipales del Área Metropolitana de Buenos Aires. Qué agrupamientos tarifarios se consideran en el esquema El esquema distingue cuatro agrupamientos tarifarios, de acuerdo con la jurisdicción, tipo de servicio y modalidad tarifaria:

Líneas provinciales (UPA) ,

, provinciales kilométricas (UPA KM)

y líneas municipales UMA 1 y UMA 2, estas últimas con recorridos íntegramente dentro de municipios del AMBA. Los cálculos técnicos fueron elaborados por la Dirección Provincial de Planificación y Política Económica del Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Articulación Interjurisdiccional del Transporte, con intervención de la Dirección de Análisis Eficiente del Transporte, que actualizó los distintos rubros de la estructura de costos conforme a la metodología vigente. OFICIAL Qué empresas recibirán las compensaciones y cómo se detallan los montos En ese marco, se establecieron los montos de las compensaciones tarifarias a distribuir entre los prestadores alcanzados por el régimen, los cuales fueron detallados en el Anexo V de la resolución. Asimismo, se ratificó el listado de empresas beneficiarias, que incluye la nómina de líneas correspondientes a cada agrupamiento tarifario. El acto administrativo contó con la intervención de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía bonaerense, además de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado, tal como lo exige la normativa vigente. La resolución fue firmada por el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y dispuso su comunicación a las cámaras representativas del sector, a los municipios del AMBA alcanzados por el régimen y a los organismos de control correspondientes.