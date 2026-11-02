La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de las prestaciones previsionales que van a empezar a regir durante noviembre.
PUAM de ANSES: cuánto se depositará en noviembre 2026
La prestación va a tener un nuevo aumento durante el ante último mes del año y sus titulares también recibirán el refuerzo extraordinario confirmado para el mes.
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Entre ellas se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas que alcanzaron determinada edad pero no cuentan con una jubilación o pensión. El nuevo ajuste mensual será del 1,93%.
Quiénes acceden a la PUAM de ANSES.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor está destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con una jubilación o pensión. Se trata de una prestación vitalicia y no contributiva que equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio. Entre los requisitos principales para acceder se encuentran:
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tener 65 años o más
ser argentino nativo o naturalizado. En este último caso se requieren al menos 10 años de residencia previa en el país
los extranjeros deben acreditar una residencia mínima de 20 años
no cobrar ni tener derecho a una jubilación, retiro o pensión
no percibir la Prestación por Desempleo
mantener la residencia en la Argentina
ANSES también lleva adelante una evaluación socioeconómica y patrimonial antes de otorgar la prestación. Los titulares de la PUAM cuentan además con cobertura de PAMI y pueden acceder, cuando corresponda, a asignaciones familiares.
Monto de la PUAM en noviembre 2026.
La PUAM tendrá en noviembre un aumento del 1,93%, en línea con la movilidad mensual aplicada a jubilaciones y pensiones. Con la actualización, el monto de la prestación pasa a $355.326,77. La cifra fue oficializada a través de la Resolución 304/2026 de ANSES.A ese importe se suma el bono extraordinario de $70.000, confirmado para noviembre. De esta manera, el pago queda compuesto así:
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PUAM: $355.326,77
bono extraordinario: $70.000
total: $425.326,77
El refuerzo previsional fue establecido a través del Decreto 1296/2026 y mantiene el mismo monto máximo de los últimos meses. La PUAM representa el 80% de la jubilación mínima, que en noviembre quedó fijada en $444.158,46.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de noviembre 2026.
El calendario de noviembre distribuye los pagos de acuerdo con la terminación del DNI, entonces, para las Pensiones No Contributivas, el esquema queda de la siguiente manera:
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DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 12 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 12 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre
Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo tendrán sus haberes en estos días:
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DNI terminado en 0: 11 de noviembre
DNI terminado en 1: 12 de noviembre
DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre
DNI terminado en 5: 16 de noviembre
DNI terminado en 6: 17 de noviembre
DNI terminado en 7: 18 de noviembre
DNI terminado en 8: 19 de noviembre
DNI terminado en 9: 20 de noviembre
Cada beneficiario puede verificar su fecha y medio de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.