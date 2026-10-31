Provincia de Buenos Aires en modo campaña: definiciones de La Libertad Avanza, el PRO, el peronismo y la UCR

La oposición levanta la bandera de la reducción de impuestos. El PJ definió una reunión de dirigentes y el radicalismo busca saldar su interna.

La convocatoria del gobernador Axel Kicillof a una reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) fue solo el puntapié de una serie de movimientos de los principales partidos de la provincia de Buenos Aires , que buscan apuntalar lo que será la campaña para las elecciones 2027.

Quizás la novedad de la semana fue el anuncio de que Santiago y Manuel Passaglia competirán por la Presidencia de la Nación en 2027 con Hechos , el partido que fundaron en San Nicolás, municipio en el que ambos ejercen la intendencia desde el año 2017. Después de realizar el lanzamiento por redes sociales, ambos materializaron la campaña con una caminata por su distrito que finalizó con un acto en donde insistieron con diferenciarse del peronismo y de La Libertad Avanza.

"No alcanza con transformar una ciudad si hay problemas mucho más grandes que siguen sin resolverse”, plantearon y remarcaron que "vamos a estar enfrente de estos dos extremos ideológicos que ya fracasaron . Para que todo el esfuerzo que hicimos sirva para algo. Y para construir un cambio que funcione para los argentinos”.

La novedad dentro de La Libertad Avanza fue la presentación de mesas de trabajo en dos distritos en el marco del plan de Mesas de Municipios Inteligente s, uno de los objetivos en los que la conducción libertaria bonaerense viene remarcando desde el inicio del año. También se conoció la presentación de un plan de desregulación para redefinir las tasas locales y la reducción de impuestos.

Mientras diagraman nuevas actividades de afiliación, que representan otro de los puntos de contacto con los vecinos durante los fines de semana, la Juventud de La Libertad Avanza bonaerense presentó un " paquete anticasta municipal " con una serie de medidas que incluyen ficha limpia, transparencia de la publicidad oficial y transmisión de las sesiones de los concejos deliberantes.

Reunión del Consejo Provincial del PJ

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, convocó a una reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) para el próximo miércoles 4 de noviembre, en un escenario marcado por las tensiones internas con el sector que encabeza Máximo Kirchner y las discusiones sobre la estrategia electoral de cara a 2027.

Kicillof y Máximo Kirchner, referencias del peronismo bonaerense.

El encuentro se realizará a las 17:00, en la sede partidaria ubicada en calle 54 N° 618, en La Plata, y tendrá entre sus principales objetivos avanzar con la convocatoria al Congreso provincial del justicialismo, cuya realización está prevista para noviembre.

La decisión se conoció después de que Kicillof planteara públicamente la necesidad de definir las candidaturas mediante elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), una propuesta que volvió a instalar el debate sobre los mecanismos de selección de dirigentes dentro del peronismo.

Según informó la apoderada del PJ bonaerense, María Sol Berriel, la convocatoria se realizó por indicación del mandatario provincial. En el comunicado dirigido a los integrantes del Consejo, también precisó que el orden del día será comunicado posteriormente.

La UCR lucha con sus internas

Dentro de la UCR bonaerense, se mantiene una tregua que no llega a ser una paz interna: luego de que, judicialización mediante, se acuerde que Emiliano Balbín -referenciado con Maximiliano Abad- se quede con la presidente del Comité de la Provincia y Pablo Nicoletti -que representa a Evolución Radical- titularice la Convención, ahora se fechó un encuentro para el 7 de noviembre en Baradero para terminar de ordenar los roles institucionales del partido en el distrito. Por fuera de este armado quedó el sector referenciado por el exintendente Miguel Fernández y el diputado Pablo Juliano.

No sin discusiones por parte del sector vinculado a Balbín -que incluyó un cuestionamiento rubricado en un comunicado-, la convocatoria propone una jornada de debate político y económico, con paneles temáticos y un Foro de Intendentes. Nicoletti avanzó con la actividad pese a la presentación de una impugnación por parte del otro sector que integra la conducción de la UCR bonaerense.