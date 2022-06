Avión en Ezeiza: investigan si uno de los tripulantes es miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán

Por su parte, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, rechazó el hábeas corpus en favor de los cinco iraníes al considerar que no hubo amenazas ni restricciones a su libertad, mientras que avaló las actuaciones de la Dirección Nacional de Migraciones y aceptó como querellante a la DAIA, que presentó una denuncia.

Tanto la AMIA como la DAIA tomaron parte de la polémica al elevar la exigencia al Gobierno Nacional para que esclarezca la retención del avión venezolano vinculado a la compañía iraní Mahan Air y para exigir la apertura de una investigación profunda sobre los tripulantes. "La retención en nuestro país de un avión operado por la empresa venezolana Emtrasur, y vinculado a la compañía iraní Mahan Air, sancionada por los Estados Unidos por sus vínculos con actividades terroristas, constituye un hecho que debe ser esclarecido con urgencia por las autoridades nacionales", señala la nota que presentaron.

En respuesta, Fernández confirmó que se les retuvo el pasaporte a los cinco tripulantes iraníes y explicó que no se los privó de la capacidad del traslado. Asimismo, aseguró que el avión venezolano no cuenta con combustible y que las empresas argentinas no quieren abastecerlo "para evitar sanciones de Estados Unidos".