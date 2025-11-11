Bahía Blanca: imputan al hermano de Manu Ginóbili por la muerte de 13 personas







Leandro Ginóbili fue acusado por el fiscal Cristian Aguilar. También fueron imputados una funcionaria municipal y un ingeniero que avaló la estructura.

Leandro Ginóbil es director del Club Bahiense del Norte.

La Justicia de Bahía Blanca imputó a Leandro Ginóbili, hermano del exbasquetbolista Manu Ginóbili, en el marco de la causa que investiga el derrumbe del Club Bahiense del Norte, ocurrido durante el temporal del 16 de diciembre de 2023, donde murieron 13 personas y varias resultaron heridas.

El fiscal Cristian Aguilar, de la Unidad Fiscal N°1, acusó a Ginóbili -quien se desempeñaba como presidente del club- de los delitos de estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves y graves culposas, también agravadas por la pluralidad de víctimas. Fue citado a declarar el próximo 10 de diciembre.

Según el Ministerio Público, Ginóbili omitió suspender el evento de patín artístico que se realizaba en el club, pese a la existencia de dos alertas meteorológicas de nivel naranja emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional y por el municipio. Además, el club no contaba con habilitación municipal vigente, por lo que estaba prohibido desarrollar actividades con público.

“La conducta imprudente del imputado generó un peligro común que ocasionó la muerte de 13 personas, lesiones en otras y puso en riesgo la vida de todos los presentes”, señala el dictamen fiscal.

La investigación también alcanza a Laura Fabiana Soberón, exfuncionaria del área de Habilitaciones de la Municipalidad de Bahía Blanca, acusada de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Será indagada el 4 de diciembre. Asimismo, el ingeniero Pablo Ascolani, quien había elaborado informes favorables sobre la estructura del edificio en 2014 y 2016, también está imputado por estrago culposo agravado y deberá ampliar su declaración el 14 de noviembre.

El derrumbe que conmocionó a Bahía Blanca El trágico episodio ocurrió el 16 de diciembre de 2023, cuando un violento temporal de viento y lluvia azotó Bahía Blanca. Parte del techo y la estructura del Club Bahiense del Norte, ubicado en la calle Salta, colapsó en pleno festival de patín, causando la muerte de 13 personas y dejando decenas de heridos. La causa judicial busca determinar si hubo negligencia en la organización del evento y omisiones en los controles municipales que podrían haber evitado la tragedia.

