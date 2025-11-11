Incendio en Bahía Blanca en las instalaciones de un hipermercado destruido por las inundaciones







De acuerdo con la información que trascendió, el fuego se habría originado en el sector de la cocina y alcanzó el techo. Además de los daños materiales, un trabajador de vigilancia se vio afectado tras inhalar humo, por lo que fue asistido.

Se prendió fuego las instalaciones del Hiper de Aguado en Bahia Blanca.

Un incendio se desató en el recientemente inaugurado Hiper de la Cooperativa Obrera durante las primeras horas de este martes. Por causas que todavía de desconocen, se prendió fuego una parte de las instalaciones ubicadas en en Bahía Blanca en Guatemala al 500.

De acuerdo con la información que trascendió, el fuego se habría originado en el sector de la cocina y alcanzó el techo. “Dicen que fue en la parte de la chimenea de la cocina que da al techo; se ve que eso se ha calentado y esa parte fue donde agarró fuego”, explicó Alejandro Olea, secretario gremial de la Asociación de Empleados de Comercio. El dirigente confirmó que todos los empleados fueron evacuados a tiempo y que, además de los daños materiales, solo dos vigiladores sufrieron una leve inhalación de humo, aunque se encuentran fuera de peligro.

Además, Olea contó que llegó al lugar alrededor de las 8 menos cuarto, justo cuando las llamas se veían con intensidad. “Vi el humo negro que llegaba a mitad de calle, una llamarada impresionante. Me puse en contacto con los delegados y nos aseguramos de que toda la gente estuviera bien y haya salido por sus propios medios”, detalló.

incendio hiper aguado El operativo desplegado se incluyen cortes de calles para evitar la circulación en inmediaciones al supermercado. En el lugar trabajan dotaciones de bomberos, personal policial, Defensa Civil y agentes de Tránsito Urbano. También se informó que llegaron refuerzos desde otros lugares.

Un accidente al poco tiempo de ser reinaugurado El hipermercado de Aguado había sido reinaugurado luego de sufrir graves daños por la inundación del 7 de marzo. Las obras de recuperación fueron amplias y costosas: reemplazo completo del techo, pisos nuevos, mejoras sanitarias y un sistema de iluminación LED de bajo consumo, además de la incorporación de equipos de refrigeración modernos.

El edificio también contaba con nuevos espacios para panadería, rotisería, fiambrería, Coopehogar y bodega, además de áreas de descanso para el personal. Todo formaba parte de un proyecto que buscaba modernizar la experiencia de compra y reducir el impacto ambiental. La reapertura había sido celebrada por los vecinos y por la propia Cooperativa, que destacó el esfuerzo realizado tras meses de reconstrucción. Ahora, el incendio vuelve a poner en pausa el funcionamiento del hipermercado.