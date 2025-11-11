El monto de la AUH de ANSES en noviembre 2025 y el bono extra según la cantidad de hijos







La ayuda estatal para familias se actualiza este mes con nuevos valores y un calendario definido según el documento.

La AUH se actualiza para el mes de noviembre 2025 con nuevos montos.

La Asignación Universal por Hijo es una de las prestaciones más consultadas dentro del sistema de la ANSES. Todos los meses se generan expectativas por su aumento, ya que influye directamente en el día a día de millones de familias que dependen de este ingreso.

Durante noviembre, el organismo previsional aplicó un nuevo aumento mensual basado en la inflación de septiembre. Además, sigue en marcha el pago adicional que se libera con la presentación de la Libreta AUH, lo que permite acceder al total correspondiente.

auh anses.webp Quiénes acceden a la AUH de ANSES La AUH está pensada para madres, padres o adultos responsables que convivan con menores de hasta 18 años. En el caso de discapacidad, la cobertura se mantiene sin límite de edad.

Para acceder, se debe cumplir con las siguientes condiciones:

Ser argentino o contar con residencia legal mínima de dos años.

Presentar DNI de la persona titular y de los menores.

Estar en situación de desocupación, empleo informal, trabajo en casas particulares o figurar como monotributista social.

Presentar la Libreta AUH acreditando los controles de salud, vacunación y escolaridad.

No superar un ingreso familiar equivalente a dos salarios mínimos. Monto de la AUH de ANSES en noviembre La prestación tuvo un incremento del 2,1%. El valor bruto por cada menor es de $119.691, pero el organismo entrega el 80% de forma mensual, mientras que el 20% queda retenido y se cobra más tarde con la Libreta AUH:

1 menor: $95.752,80

2 menores: $191.505,60

3 menores: $287.258,40

4 menores: $383.011,20

5 menores: $478.764,00

6 menores: $574.516,80 Tarjeta Alimentar: montos de noviembre Además de la AUH, algunas familias acceden al programa Tarjeta Alimentar. Este refuerzo está pensado para garantizar el acceso a productos básicos. Los valores vigentes para este mes son: Familias con 1 menor : alrededor de $52.250

Familias con 2 menores : alrededor de $81.936

Familias con 3 o más menores: alrededor de $108.062 La acreditación se realiza en la misma fecha que la AUH, de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Cuándo cobro la AUH de ANSES en noviembre 2025 El calendario se define según la terminación del DNI: 0: 10 de noviembre

1: 11 de noviembre

2: 12 de noviembre

3: 13 de noviembre

4: 14 de noviembre

5: 17 de noviembre

6: 18 de noviembre

7: 19 de noviembre

8: 20 de noviembre

9: 25 de noviembre

