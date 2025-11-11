Oscar Isaac habló sobre un posible regreso a "Star Wars" y criticó a Disney: "Si no sucumben al fascismo, sería genial"







Las tres películas de Star Wars en las que participó Isaac —"El despertar de la Fuerza", "Los últimos Jedi" y "El ascenso de Skywalker"— recaudaron más de u$s4.400 millones en la taquilla mundial.

Oscar Isaac como Poe Dameron.

Oscar Isaac, quien interpretó al piloto de caza X-wing Poe Dameronen tres películas de Star Wars a lo largo de la trilogía secuela de la franquicia desde 2015 hasta 2019, ha criticado duramente a Disney.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un nuevo artículo para la revista GQ publicado el lunes y haciendo referencia a la decisión de ABC, propiedad de Disney, de retirar a Jimmy Kimmel de la programación tras los comentarios realizados sobre el asesinato del activista de extrema derecha Charlie Kirk, Isaac dijo: “Ahora mismo no estoy muy dispuesto a trabajar con Disney. Pero si pueden encontrar una solución y, ya sabes, no sucumbir al fascismo, sería genial”.

El actor estadounidense continuó: “Pero si eso sucede, entonces sí, estaría dispuesto a conversar sobre una galaxia muy, muy lejana. O sobre cualquier otra cosa”. Una nota del editor indica que la entrevista con Isaac “tuvo lugar dos días después de que ABC y Disney suspendieran la producción de Jimmy Kimmel Live! en respuesta a los comentarios de Kimmel sobre la muerte de Charlie Kirk”.

La suspensión de Kimmel a finales de septiembre se debió a un monólogo inicial en el que habló del tiroteo mortal de Kirk ocurrido días antes. "Tocamos fondo este fin de semana con los seguidores de MAGA intentando presentar al chico que mató a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos", declaró el presentador en aquel momento. Cuando regresó el 23 de septiembre, tras cinco días de indignación nacional por la decisión de cancelar Jimmy Kimmel Live!, Kimmel dijo entre lágrimas: "Nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven. No creo que tenga nada de gracioso".

No es la primera vez que Isaac critica a Disney También le preguntaron a Isaac sobre sus declaraciones en las que afirmó que no volvería a Star Wars a menos que “necesitara otra casa”. En un panel de Deadline en 2020, había dicho que esas películas “no eran realmente lo que me había propuesto hacer” como actor. “Lo que me propuse fue hacer películas artesanales y trabajar con gente que me inspirara”, afirmó.

El protagonista de Frankenstein admitió a GQ que el comentario fue “un poco grosero… Era una frase muy simpática. ¡Madre mía!”, dijo. “Ya sabes, la gente te pregunta cosas, dices cosas, y no le das muchas vueltas”. Las tres películas de Star Wars en las que participó Isaac —"El despertar de la Fuerza", "Los últimos Jedi" y "El ascenso de Skywalker"— recaudaron más de 4.400 millones de dólares en la taquilla mundial. La película Frankenstein de Guillermo del Toro, protagonizada por Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz, ya está disponible en Netflix.