Bastián despertó del coma después de tres semanas de internación y reconoció a su familia

El niño sufrió un grave accidente en las playas de Pinamar. Fue intervenido quirúrgicamente siete veces.

Luego de 21 días de extrema preocupación, Bastián Jeréz, el nene de 8 años que sufrió gravísimas lesiones en un accidente ocurrido en Pinamar , mostró un avance clave en su recuperación . Según indicaron sus médicos y sus familiares, el niño despertó del coma y logró reconocer a sus seres queridos.

La noticia fue confirmada por su madre, Macarena Collantes , a través de un mensaje publicado en su cuenta personal de Instagram, donde compartió la emoción del momento vivido.

“Gracias a Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo ”, escribió. Y agregó: “Basti despertó. Nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”.

El despertar del menor se produjo un día después de que fuera sometido a una nueva intervención quirúrgica , la séptima desde el accidente registrado el 12 de enero .

Según informaron fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires , la operación se realizó el lunes al mediodía y permitió reemplazar una válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural .

bastián-va(1) Bastián debió pasar por siete cirugías. Archivos

El objetivo principal del procedimiento fue optimizar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y regular la presión intracraneal. Este tipo de válvula conduce el líquido desde el cerebro hacia la pleura torácica en un único sentido, lo que mejora el control neurológico del paciente.

Tras la intervención, las autoridades sanitarias indicaron que la cirugía se completó de manera satisfactoria y recordaron que, desde hacía más de diez días, el niño se mantenía estable en términos clínicos y hemodinámicos, aunque continuó internado en terapia intensiva.

Internación y evolución médica

Desde el 15 de enero, Bastián permaneció bajo asistencia respiratoria mecánica en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil Don Victorio Tetamanti, en Mar del Plata. En las últimas horas, los médicos confirmaron que su estado general siguió siendo estable y que el despertar del coma representó un avance significativo dentro de un cuadro todavía delicado.

“Sigamos pidiendo por Basti. Gracias a todos”, reiteró su madre, al destacar el acompañamiento permanente recibido durante estas semanas.

Durante la internación, familiares y referentes de organizaciones sociales siguieron de cerca la evolución del caso. Vivian Perrone, integrante de Madres del Dolor, acompañó a la familia y señaló que “estaban viendo que van dando pasos progresivos”, en declaraciones realizadas días antes del despertar del menor.

El accidente en Pinamar

El hecho que derivó en el estado crítico de Bastián ocurrió en una zona de acceso exclusivo para vehículos 4x4, alrededor de las 19:50 del 12 de enero. En el UTV involucrado viajaban cinco personas, tres de ellas menores. Bastián fue quien sufrió las heridas más graves.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, Noemí Quirós conducía el UTV y, al momento del impacto, el niño iba en brazos de su padre, Maximiliano Jeréz, sin cinturón de seguridad. La Volkswagen Amarok que participó del choque era manejada por Manuel Molinari, quien viajaba acompañado por su pareja, Brisa Soledad Martín.

La investigación del accidente

Tras el impacto, Bastián fue hospitalizado inicialmente en Pinamar y, tres días después, una vez estabilizado, fue trasladado en helicóptero sanitario al centro de salud de Mar del Plata debido a la gravedad de las lesiones.

Amarok Bastián alcoholemia pinamar ASD

Ese mismo día se extrajeron muestras de sangre a los conductores y al padre del menor para realizar estudios toxicológicos. Los resultados, conocidos una semana atrás, arrojaron alcoholemia positiva en Manuel Molinari y Noemí Quirós, motivo por el cual el Ministerio de Transporte bonaerense resolvió inhabilitarlos para conducir.

En contraste, el examen realizado al padre de Bastián dio negativo en alcohol y estupefacientes, aunque continúa imputado junto con los otros dos adultos en la causa que investiga el fiscal Sergio García, caratulada como “lesiones culposas”.

La investigación avanza ahora hacia la pericia accidentológica, instancia que será determinante para las futuras indagatorias de los tres imputados.

En paralelo, Sebastián Riglos, abogado defensor de Molinari, solicitó a la fiscalía la realización urgente de un estudio de ADN sobre las muestras de sangre, al señalar presuntas irregularidades en los envases utilizados para su conservación.

Mientras el expediente sigue su curso, el despertar de Bastián del coma marcó un punto de inflexión y renovó la esperanza de su familia, que continúa acompañándolo día a día en el proceso de recuperación.