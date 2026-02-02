Prohiben los UTV, 4x4 y cuatriciclos en "La Frontera" de Pinamar tras el caso Bastián

Un juez ordenó suspender pruebas de destreza, carreras y eventos recreativos motorizados en la zona de “La Frontera”, a partir de un amparo. Advirtió una amenaza concreta a la seguridad, especialmente de niños.

El accidente que dejó grave a Bastián Jerez volvió a poner a "La Frontera" en el centro de la polémica.

La Justicia de Pinamar dictó una medida cautelar y ordenó suspender de manera inmediata todas las actividades motorizadas que se realizan en los médanos costeros del partido, en especial las desarrolladas con UTV, cuatriciclos, motos y vehículos 4x4 , al considerar que implican un riesgo grave e inminente para la vida y la integridad física de las personas.

La resolución fue dictada por la justicia civil y comercial de Dolores en el marco de un amparo promovido por el ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Julián Martínez Carignano contra la Municipalidad de Pinamar y alcanza a la zona conocida como “La Frontera” y sectores aledaños como la playa denominada “La Olla”, donde se realizaban pruebas de destreza, competencias formales e informales, carreras, picadas y eventos recreativos.

En el fallo, la justicia sostuvo que esas actividades se desarrollaban “sin autorización administrativa, sin delimitación de zonas, sin señalización y sin control permanente”, compartiendo el espacio con peatones, familias y niños. Según se indicó, esa situación derivó en “siniestros viales graves y fatales, algunos de ellos con menores de edad, con consecuencias irreversibles”.

“La situación descripta configura una amenaza concreta a derechos esenciales como la vida, la integridad física y la seguridad”, advirtió el juez al analizar la verosimilitud del derecho invocado en la acción.

Omisión estatal grave

El juez cuestionó la postura del municipio, que había sostenido públicamente que no podía intervenir por tratarse de un predio privado. Para el tribunal, esa posición podría implicar “una omisión estatal grave frente a un riesgo cierto, conocido y evitable”, incompatible con el deber de prevención que pesa sobre los municipios en el ejercicio del poder de policía.

Al evaluar el peligro en la demora, el fallo remarcó que se trata de un espacio de uso recreativo y acceso público, con alta concurrencia de personas, donde las conductas denunciadas “ponen en riesgo la integridad física y la vida de quienes asisten al evento o incluso participan en él”.

El caso Bastián

En ese marco, se recordó un hecho reciente en el que “un niño de ocho años (Bastián Jerez) fue embestido por una camioneta Amarok, corriendo serio riesgo su vida”.

Finalmente, el juez resolvió hacer lugar a la medida cautelar y dispuso “suspender todo tipo de actividad referida a pruebas de destreza, competencias formales o informales, eventos recreativos motorizados, carreras o picadas”, realizadas con UTV, cuatriciclos, motos, vehículos 4x4 o similares, hasta tanto se garantice el cumplimiento de condiciones adecuadas de seguridad y control.