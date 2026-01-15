Habló el conductor de la camioneta que chocó contra la UTV en la que iba Bastián en Pinamar

Manuel Molinari, empresario de Junín, subió un comunicado escueto a su historia de Instagram en el que se expresó sobre la causa en la que está investigado por lesiones culposas.

El conductor de la camioneta Amarok que chocó contra la UTV en Pinamar en la que iba Bastián Jerez , de 8 años, habló por primera vez ,y a través de sus redes sociales, agradeció y pidió por el menor que sigue internado en grave estado.

Manuel Molinari, empresario de Junín , subió un comunicado escueto a su historia de Instagram en el que se expresó sobre la causa en la que está investigado por lesiones culposas. "Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido” , comienza el escrito de Molinari.

El joven subrayó que atraviesa un momento difícil, pero que “lo más importante es la salud del niño”: “Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”. Además, agregó que confía en que " la verdad y la justicia van a aclarar las cosas".

Mientras la causa continúa sin saber quién tuvo responsabilidad en el siniestro ocurrido en la zona de La Frontera, la mamá de Bastián también se manifestó de manera pública y sostuvo que el responsable del siniestro es el conductor de la camioneta.

Ambos vehículos, la Amarok y el UTV, fueron secuestrados en la causa para realizar las pericias correspondientes y así evaluar la responsabilidad de los protagonistas.

El testimonio de la madre de Bastián

La madre de Bastian, el nene de ocho años que permanece internado en terapia intensiva tras el accidente que tuvo lugar en la zona de La Frontera, Pinamar, habló por primera vez desde el incidente y dio su testimonio sobre el lo ocurrido: "Quiero aclarar que ellos no estaban corriendo carreras. Ni Basti ni su papá estaban manejando”.

Sobre el estado de salud del menor, Macarena explicó: “En este momento Basti está crítico aún. Si bien se está recuperando lentamente, hoy (miércoles) tuvimos pequeños avances”. Así, reveló que Bastian bajo la fiebre y la frecuencia cardíaca, que anteriormente se encontraba en parámetros altos.

Sin embargo, el niño permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Lo están estabilizando para poder operarlo otra vez. Tienen que cerrar la incisión que le realizaron, pero para eso sus parámetros tienen que estar bien”, detalló y agregó que: ”su cuadro sigue siendo crítico".

El accidente en Pinamar

Un choque frontal de extrema violencia ocurrido este lunes en Pinamar volvió a poner en primer plano los riesgos asociados a la circulación de vehículos todoterreno en zonas turísticas. El siniestro involucró a una camioneta Volkswagen Amarok blanca y un UTV rojo, y dejó como saldo a un niño de 8 años gravemente herido, internado en estado crítico.

El accidente se produjo por causas que aún son materia de investigación, cuando el UTV —en el que viajaban el menor y dos adultos— impactó de frente contra la camioneta. Según los primeros datos recabados, el vehículo recreativo era conducido por una mujer y llevaba como acompañante a un hombre, además del niño.

Tras el impacto, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital de Pinamar, donde permanece internado con pronóstico reservado. Fuentes médicas indicaron que su estado es delicado y que lucha por su vida. El adulto que viajaba junto a él también debió recibir atención sanitaria por lesiones en el rostro, aunque sin riesgo vital.