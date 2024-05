Becas Progresar: qué hago si no cobré en mayo 2024

Algunos beneficiarios pudieron no haber recibido el monto que pagó la Administración Nacional de Seguridad Social. ¿Qué hacer en ese caso?

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzó la semana pasada a pagar a los beneficiarios de las Becas Progresar los montos correspondientes. Sin embargo, algunos reclamaron no haber recibido estos haberes. Esto puede deberse a que la aplicación no fue aprobada o que fue aceptada pero por algún error no se acreditó el pago.