Beneficios de verano para jubilados de IPS: cómo aprovecharlos al máximo en 2026

El organismo prevé diferentes coberturas que pueden servir a muchos beneficiarios en las vacaciones.

Todas las posibilidades que brinda el organismo para los jubilados bonaerenses en este verano.

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires no sólo administra jubilaciones y pensiones , sino que también promueve una cobertura integral de servicios y beneficios que abarcan recreación, turismo y bienestar para sus afiliados.

A través de convenios con municipios y prestadores turísticos, las personas jubiladas y pensionadas bonaerenses pueden acceder a descuentos y promociones en actividades pensadas especialmente para su calidad de vida. Durante 2026, el IPS extiende su propuesta más allá de los servicios previsionales tradicionales, incorporando herramientas que permiten disfrutar del tiempo libre y las vacaciones con beneficios exclusivos.

Para este verano, el IPS ha consolidado varios acuerdos que permiten a los jubilados y pensionados acceder a beneficios turísticos con descuentos especiales . Estos incluyen tarifas reducidas en entradas a parques recreativos, descuentos en servicios turísticos locales y promociones para alojarse en alojamientos asociados, todo con el objetivo de hacer más accesibles las experiencias vacacionales dentro de la provincia.

Solicitar estos beneficios suele requerir simplemente acreditar la condición de jubilado o pensionado del IPS al momento de hacer la reserva o compra del servicio. En algunos casos, también se extiende el beneficio al grupo familiar conviviente, lo que permite disfrutar en conjunto de las propuestas ofrecidas.

Uno de los principales beneficios turísticos disponibles para este verano es el 30% de descuento en la entrada al Parque Termal Dolores , un complejo de aguas dulces y saladas ubicado sobre la Autovía 2 y la Ruta Provincial 63. Este descuento aplica para jubilados y pensionados del IPS y, en muchos casos, también para su grupo familiar, facilitando el acceso a actividades recreativas y de esparcimiento en un ambiente ideal para descansar.

Para acceder a este beneficio, es necesario acreditarse como persona jubilada o pensionada del IPS al momento de la reserva o compra de entrada, y comunicarse con la Secretaría de Turismo de Dolores para consultas y reservas.

Descuento en Laguna Sauce Grande: cómo acceder a este beneficio

A través de un programa de beneficios en Monte Hermoso, el IPS ofrece un descuento del 40% en el ingreso a la Laguna Sauce Grande para jubilados y pensionados bonaerenses. Para acceder a este descuento, los beneficiarios deben acreditar su condición de jubilado o pensionado del IPS al momento de la reserva con las autoridades de turismo de la localidad.

Este beneficio forma parte de una iniciativa mayor que busca facilitar experiencias recreativas y culturales en destinos costeros de la provincia durante la temporada de verano.

Descuento en Sierra de la Ventana: cómo acceder a este beneficio

Otro de los acuerdos vigentes es el 15% de descuento en alojamiento en el Hotel Provincial Sierra de la Ventana Casino, Resort y Spa, ubicado en la Comarca de Sierra de la Ventana. Este beneficio está destinado a personas jubiladas y pensionadas del IPS y puede incluir servicios adicionales durante la estadía.

Para aprovechar este descuento, los beneficiarios deben presentar su condición de jubilado o pensionado del IPS al momento de hacer la reserva en el establecimiento correspondiente.

Estos beneficios representan una oportunidad concreta para que los jubilados bonaerenses disfruten sus vacaciones de verano 2026 con mayor acceso a lugares de esparcimiento y descanso dentro de la provincia.