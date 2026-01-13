SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

13 de enero 2026 - 16:44

Cuánto aumentarán las jubilaciones de ANSES en febrero 2026

El INDEC dio a conocer el índice de inflación correspondiente a diciembre 2025 y los montos del próximo mes de las prestaciones ya se pueden calcular.

Las jubilaciones aumentan en febrero y estos son los montos.

El Decreto 274/2024 establece que los jubilados y pensionados perciben incrementos mensuales, cuyo porcentaje se determina en función del último índice de inflación informado oficialmente. El objetivo de la medida es evitar que los ingresos previsionales pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.

Jubilados Monto de las jubilaciones de ANSES en febrero

El INDEC informó que la inflación de diciembre 2025 fue del 2,8%, porcentaje que se aplica sobre los haberes de enero. En consecuencia, los jubilados y pensionados del sistema ANSES cobrarán los siguientes montos en febrero 2026:

  • Jubilación mínima: $359.081,79

  • Jubilación máxima: $2.416.275,65

  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $287.265,82

  • Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $251.359,90

  • PNC para madres de siete hijos: $359.081,79

Bono para jubilados en febrero 2026

El Gobierno confirmó que durante febrero continuará el bono extraordinario de $70.000, que no se actualiza por inflación y está destinado a jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos. Con el refuerzo incluido, los montos finales quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $429.081,79

  • Jubilación máxima: $2.416.275,65

  • PUAM: $357.265,82

  • PNC por invalidez o vejez: $321.359,90

  • PNC para madres de siete hijos: $429.081,79

El bono se otorga de manera completa a quienes perciben el haber mínimo, mientras que quienes cobran por encima de ese monto acceden a un pago proporcional hasta alcanzar el tope definido por ANSES.

