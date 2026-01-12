Atención jubilados y pensionados de IPS: los beneficios para vacacionar este 2026 + Seguir en









Este verano, el organismo prevé cobertura para sus beneficiarios. Conocé de qué se trata y cómo aprovecharlo.

Conocé los beneficios que propone el organismo para este verano. Imagen: Freepik

El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) no solo administra los fondos previsionales y liquida los haberes de jubilados y pensionados bonaerenses, sino que también impulsa iniciativas para promover el bienestar social de sus beneficiarios. El organismo trabaja en convenios y acciones que ofrecen acceso a servicios recreativos y turísticos con beneficios especiales.

Este verano 2026, las personas jubiladas y pensionadas del IPS tienen acceso a descuentos y promociones pensados para disfrutar de actividades de descanso, turismo y recreación en distintos puntos de la provincia. Los convenios en marcha reducen costos en entradas, hospedaje y paseos, facilitando que quienes ya acceden a una prestación previsional también puedan vacacionar sin gastar de más.

Jubilados IPS Todo lo que tenés que saber para aprovechar estas vacaciones al máximo. Imagen: Freepik Grandes descuentos: el convenio de IPS para los jubilados Uno de los beneficios más destacados para esta temporada estival es el descuento del 30 % en la entrada al Parque Termal Dolores, un complejo con piletas de aguas dulces y saladas, espacios verdes y servicios pensados para el esparcimiento. Este acuerdo entre el IPS y el Municipio de Dolores permite a los jubilados y pensionados acceder a tarifas reducidas para disfrutar del parque, y está vigente por un año completo para aprovechar diferentes momentos de recreación.

Además, el programa incluye descuentos en Monte Hermoso, donde se promueven promociones y convenios turísticos para que el alojamiento, la gastronomía y otras actividades de la localidad costera sean más accesibles para los afiliados al IPS. Este tipo de acuerdos buscan incentivar el turismo interno, facilitar el acceso a la costa y a los atractivos locales, y generar opciones atractivas para pasar las vacaciones de verano.

Otro beneficio vigente es el 15 % de descuento en el Hotel Provincial Sierra de la Ventana Casino, Resort y Spa, extendido por un año para las y los beneficiarios del organismo previsional. Este convenio brinda una alternativa de hospedaje con tarifa reducida en un destino serrano reconocido, ampliando las posibilidades de descanso más allá del verano costero.

Estos convenios forman parte de un plan más amplio del IPS para promover el acceso a eventos culturales, deportivos y servicios turísticos en toda la Provincia de Buenos Aires, ofreciendo condiciones más favorables para que jubilados y pensionados puedan disfrutar de su tiempo libre con mayores beneficios económicos.

