El convenio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba que podría mejorar la vida de sus beneficiarios

El organismo, junto al banco cordobés, están buscando brindar nuevas herramientas financieras para sus beneficiarios.

El acuerdo de la Caja de Jubilaciones y el Banco de Córdoba. Imagen: Prensa Cba

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba es el organismo encargado de gestionar y pagar los beneficios previsionales de miles de jubilados y pensionados provinciales, ofreciendo cobertura y servicios que buscan garantizar el bienestar de quienes aportaron durante su vida laboral.

Esta entidad, con décadas de trayectoria en la administración de la seguridad social de Córdoba, sigue ampliando iniciativas para fortalecer la inclusión y la calidad de vida de sus beneficiarios. En un contexto de desafíos económicos la Caja firmó recientemente un convenio con el Banco de Córdoba para brindar a jubilados, pensionados y retirados productos crediticios con condiciones preferenciales, además de actividades de educación financiera y acompañamiento.

Jubilados de Córdoba Este nuevo acuerdo prevé beneficios para los cordobeses. Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. De qué trata el convenio entre La Caja y el Banco de Córdoba El acuerdo entre la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba y el Banco tiene como eje principal la cooperación para facilitar a los beneficiarios el acceso a productos financieros más accesibles, como líneas de préstamos, tarjetas y otras soluciones con tasas preferenciales y plazos extendidos, especialmente adaptados a las necesidades de personas mayores.

Además de los productos financieros, el convenio contempla la realización de programas de alfabetización digital que faciliten el uso de servicios bancarios en línea y herramientas tecnológicas, promoviendo la autonomía de los jubilados y pensionados en el manejo de sus finanzas, así como su participación y empoderamiento en la comunidad.

El objetivo del convenio para los jubilados cordobeses Uno de los principales objetivos del convenio es promover la inclusión financiera de los beneficiarios de la Caja, reduciendo barreras para acceder a créditos y servicios que antes podían resultar más complicados por cuestiones de edad, digitalización o condiciones económicas. Esto se suma a acciones de acompañamiento y formación que fortalecen el uso responsable de las herramientas disponibles.

El acuerdo también busca fomentar la participación social y comunitaria de las personas mayores, mediante actividades culturales, formativas y recreativas que complementen las acciones financieras, promoviendo una vida activa y el fortalecimiento de la confianza en el uso de nuevas tecnologías entre los jubilados y pensionados de la provincia.

