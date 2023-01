Bill Gates reveló cuál será la tecnología dominante en los próximos años

Fue así como en agosto de 1995 Microsoft lanzó su propio navegador para competir con Netscape. Según un informe de la International Data Corporation (IDC), la empresa había acaparado el 48,3% del mercado frente al 41,5% de su rival. Netscape perdió su lugar progresivamente mientras que Internet Explorer se convirtió en una herramienta para la vida diaria de las personas.

bill gates.jpg

Bill Gates y su predicción: cuál es la tecnología del futuro

Cuando un usuario le preguntó sobre cuál cree que es la tecnología más incipiente y prometedora en el corto plazo, uno de los empresarios con mayor riqueza en todo el mundo sorprendió: dejando de lado el Metaverso o la realidad aumentada, Bill Gates se inclinó por la Inteligencia Artificial (IA).

“La IA es la más grande. No creo que Web3 fuera tan grande o que las funciones del metaverso por sí solas sean revolucionarias, pero la IA es bastante revolucionaria”, señaló frente a la pregunta.

Además, se mostró “bastante impresionado con el ritmo de mejora” de las IA generativas.“Tendrán un impacto enorme”, sentenció.

Sin embargo, el dueño de Microsoft reveló que los próximos años no serán los mejores para la industria de la tecnología: "Se avecinan cinco años complicados porque tenemos las deudas de la pandemia y el ciclo económico está cambiando. Vamos a tener unas elecciones difíciles y una guerra civil. No tengo experiencia en esos temas, no voy a desviar mi dinero en eso porque no sabría cómo gestionarlo. La polarización política puede acabar con todo”.