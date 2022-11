Black Friday 2022: consejos para evitar estafas en tus compras

¿Cómo protegerte a la hora de comprar durante el Black Friday 2022?

Atención con ofertas demasiado llamativas

Si un precio parece demasiado bueno como para ser cierto, es muy posible que no lo sea, incluso durante el Black Friday. Hay que asegurarse de no caer en ofertas sospechosas. Es importante tener en cuenta las ofertas y anuncios en las plataformas sociales, estas no suelen estar controladas ni investigada, y los textos que indican "precios especiales solo durante X horas" o "solo quedan 10 artículos a este precio" deberían levantar una alerta en el usuario.

Limitarse a lo conocido

Otra recomendación importante es siempre utilizar páginas web oficiales. Tampoco está de más fijarse en las reseñas y corroborar que tenga un número considerable de devoluciones positivas. Para eso, una buena medida es, antes de comprar, investigar la tienda que cuenta con el producto deseado.

Pensar y revisar antes de hacer clic

Siempre pensar una vez más antes de hacer clic en enlaces promocionales enviados por correos electrónicos o SMS. Primero siempre es deber verificar el destinatario y prestar atención a los errores de ortografía, suelen ser el primer indicador. Los ciberdelincuentes suelen aprovecharse de los consumidores que buscan una buena oferta.