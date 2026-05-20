La Policía de la Ciudad secuestró en Flores más de 5.000 pares de zapatillas de contrabando

La mercadería estaba valuada en $240 millones. El procedimiento permitió además secuestrar 474 camperas de distintas marcas y modelos, 600 anteojos de sol, 152 termos y 190 vasos térmicos con la inscripción “Stanley”, entre otros.

El operativo se realizó a partir de una investigación impulsada por la Unidad Técnico Operativo Judicial (UTOJ)

La Policía de la Ciudad secuestró más de 5 mil pares de zapatillas de contrabando y falsificadas, además de mercadería ilegal, por un valor total superior a los 240 millones de pesos , durante una serie de allanamientos realizados en el barrio de Flores, en la zona comercial de avenida Avellaneda.

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El procedimiento permitió además secuestrar 474 camperas de distintas marcas y modelos, 600 anteojos de sol, 152 termos y 190 vasos térmicos con la inscripción “Stanley”, ocho mochilas, 20 pavas eléctricas y 25 juegos de batería de cocina.

El operativo se realizó a partir de una investigación impulsada por la Unidad Técnico Operativo Judicial (UTOJ) y fue llevado adelante por la División Investigaciones de Organizaciones Criminales, junto a la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y personal de la Dirección General de Aduanas, en 12 locales comerciales y una baulera de una galería ubicada sobre Nazca al 400.

De los 5.043 pares de zapatillas secuestrados, el 80% provenían de Brasil y el resto de China.

También dieron colaboración efectivos de las divisiones Antiterrorismo, Delitos contra la Salud, Capturas y Prófugos, Búsqueda de Personas e Interpol.

La investigación permitió determinar que en esos comercios se comercializaban productos ingresados al país de manera irregular, en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero, y que muchos presentaban marcas falsificadas.

En este sentido, de los 5.043 pares de zapatillas secuestrados, el 80 por ciento provenían de Brasil y el resto de China.

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Durante los operativos se allanó también un local de artículos importados, donde se secuestraron termos de contrabando que no cumplían con las normas sanitarias correspondientes.

En los procedimientos también fueron incautados celulares y otros elementos de interés para la causa, por disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 5, a cargo de Diego Amarante, Secretaría 10 de María Inés Dato.

Este operativo se suma a otros realizados meses atrás en Belgrano y Flores, donde fueron secuestradas zapatillas, ropa falsificada y mercadería ingresada al país de contrabando eludiendo controles aduaneros.