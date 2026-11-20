El organismo previsional sigue con el calendario de pagos y además del aumento de las asignaciones, algunas familias recibirán un ingreso adicional.

ANSES sigue con los pagos de noviembre para los titulares de la Asignación Universal por Hijo y otras prestaciones sociales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con los pagos de noviembre de 2026 para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) . Este mes, la prestación recibió un incremento del 1,93% , en línea con la inflación de septiembre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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Además de la actualización, los beneficiarios pueden acceder a una ayuda económica complementaria que está pensada para acompañar los gastos de alimentación de las familias. El importe varía según la cantidad de hijos y se deposita junto con la asignación principal.

El extra de hasta $149.425 corresponde a la Prestación Alimentar, también conocida como Tarjeta Alimentar , una ayuda económica destinada a garantizar el acceso a alimentos de la canasta básica. A diferencia de la AUH, este beneficio no recibe aumentos por inflación, los montos establecidos para este mes son:

Las familias que reciben la AUH pueden acceder a distintos beneficios económicos a través del organismo previsional.

La Prestación Alimentar alcanza a titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive , personas que cobran la asignación por hijos con discapacidad sin límite de edad, titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva (PNC).

Además, el aumento del 1,93% llevó el monto bruto de la AUH a $159.611 por hijo, mientras que la asignación por hijo con discapacidad alcanzó los $519.704 . Como ANSES retiene el 20% de la prestación hasta verificar los requisitos correspondientes, los importes mensuales son:

AUH general: $127.688,80

AUH por hijo con discapacidad: $415.763,20

El porcentaje restante se acredita una vez que el organismo verifica el cumplimiento de los controles de salud y educación. En determinados casos, esa acreditación se hace automáticamente a partir del intercambio de información entre organismos.

El calendario de pagos de ANSES permite a los beneficiarios conocer las fechas de cobro según su DNI. ANSES

Cómo se compone el calendario de pagos de ANSES en noviembre

ANSES organiza las fechas de cobro según la terminación del DNI de cada titular. En noviembre, el cronograma empezó el miércoles 11 y finalizará el miércoles 25, con modificaciones por los feriados del mes. El calendario para los titulares de la AUH quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre

DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre

DNI terminados en 2: viernes 13 de noviembre

DNI terminados en 3: lunes 16 de noviembre

DNI terminados en 4: martes 17 de noviembre

DNI terminados en 5: miércoles 18 de noviembre

DNI terminados en 6: jueves 19 de noviembre

DNI terminados en 7: viernes 20 de noviembre

DNI terminados en 8: martes 24 de noviembre

DNI terminados en 9: miércoles 25 de noviembre

Los beneficiarios reciben la Prestación Alimentar en la misma fecha que su asignación.

Los titulares de asignaciones sociales pueden consultar sus pagos y beneficios a través de los canales oficiales de ANSES. Magnific

¿Hay que hacer algún trámite para cobrar el extra de la Prestación Alimentar?

No hay que hacer ningún trámite para acceder a la Prestación Alimentar, ANSES identifica automáticamente a las personas que cumplen con los requisitos y deposita el dinero en la misma cuenta bancaria donde cobran su prestación habitual. Tampoco es necesario solicitar una tarjeta adicional ni completar una inscripción especial.

Sin embargo, es fundamental que los titulares mantengan actualizados sus datos personales y familiares en el organismo para evitar inconvenientes con los pagos. Para consultar si el beneficio fue acreditado, los usuarios pueden seguir estos pasos: