Seguridad privada en aeropuertos: la PSA fijó aranceles de hasta $11,2 millones y los atará a la tasa que pagan los pasajeros + Agregar ámbito en









Se derogó el esquema de montos fijos en pesos vigente desde 2020. Desde ahora los cobros se calcularán con una nueva Unidad Arancelaria Aeroportuaria, que hoy equivale a $4.312,50 y se actualizará en forma automática.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria modificó el esquema de aranceles que deben pagar las empresas de seguridad privada que operan en los aeropuertos del país.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cambió la forma en que cobra a las empresas de seguridad privada que trabajan en los aeropuertos del país: los aranceles dejarán de expresarse en montos fijos en pesos y pasarán a calcularse en función de la Tasa de Seguridad de la Aviación que pagan los pasajeros de vuelos de cabotaje.

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Así lo dispuso la Disposición 1305/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del director nacional de la fuerza, Carlos Alberto Tonelli Banfi. La norma deroga la Disposición 12/20, que había fijado el cuadro arancelario para habilitar y registrar a estas firmas, con el fin de cubrir los costos de fiscalización, control e inspección que realiza el organismo.

El problema, según admite la propia PSA, es que aquellos valores nominales quedaron muy atrás. "El transcurso del tiempo y las sucesivas variaciones macroeconómicas" generaron "un desfasaje crónico y asimetrías severas" entre lo que se cobraba desde 2020 y lo que hoy le cuesta a la institución hacer los controles.

Cómo se calcularán los nuevos aranceles de la PSA Para resolverlo, se creó la Unidad Arancelaria Aeroportuaria (UAA), que será la base de cálculo de todas las obligaciones de pago del régimen. Cada UAA equivaldrá al 250% de la Tasa de Seguridad de la Aviación para pasajeros de cabotaje comercial, según los valores que publica el Ministerio de Seguridad de la Nación. Con la tasa actual de $1.725 por pasajero, fijada en junio por la Resolución 565/2026, cada unidad vale hoy $4.312,50. Cada vez que la tasa se actualice, la UAA se ajustará automáticamente desde el primer día hábil posterior.

Cuánto deberán pagar las empresas de seguridad privada El anexo de la disposición divide a las empresas en seis rubros y tres escalas, según la cantidad de personal y la facturación anual. El tramo inferior abarca hasta 100 empleados y $150 millones de facturación; el intermedio, de 101 a 500 empleados y entre $150 y $600 millones; y el superior, más de 501 trabajadores o más de $600 millones.

El aumento de la infraestructura y la conectividad aérea van de la mano con el crecimiento económico, según los expertos. Pixabay La vigilancia con medios tecnológicos es el servicio más caro: va de 700 módulos para las firmas más chicas a 2.600 para las más grandes, es decir, de $3.018.750 a $11.212.500 a valores actuales. Le sigue la inspección de cargas y correos, con 600, 1.500 y 2.400 módulos ($2.587.500, $6.468.750 y $10.350.000), mientras que la inspección de pasajeros y equipajes se ubica en 500, 1.200 y 2.000 módulos ($2.156.250, $5.175.000 y $8.625.000). En el escalón más bajo quedaron la vigilancia aeroportuaria, la custodia personal y la custodia de bienes o valores, que comparten la misma escala: 400 módulos en el primer tramo ($1.725.000), 1.000 en el segundo ($4.312.500) y 1.800 en el tercero ($7.762.500). Qué pasa si una empresa presta más de un servicio Las empresas que pidan habilitación para más de un servicio deberán pagar el canon anual de cada uno por separado y en forma acumulada, calculado según su plantel y facturación total consolidada. Si la cantidad de personal y la facturación no coinciden en un mismo tramo, se aplicará el arancel más alto de los dos.