Bono de $70.000 para jubilados: quiénes quedan afuera y qué pasa si superas el tope de ANSES

El extra se reduce de forma proporcional si el haber supera cierto monto: conocé los detalles.

El refuerzo de $70.000 se paga completo solo a quienes cobran la mínima.

ANSES confirmó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a jubilados y pensionados. Este refuerzo busca mejorar los ingresos de quienes perciben haberes más bajos, en un contexto donde el poder adquisitivo sigue siendo una preocupación central.

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Sin embargo, no todos los beneficiarios reciben el monto completo. El acceso al bono depende del nivel de ingresos de cada jubilado, ya que existe un tope a partir del cual el refuerzo se reduce o directamente deja de cobrarse.

Este esquema genera dudas frecuentes entre los beneficiarios, especialmente en relación a cuánto se cobra realmente y quiénes quedan excluidos.

El bono completo de $70.000 está destinado a quienes perciben la jubilación mínima . En abril de 2026, el haber mínimo ronda los $380.319 , por lo que quienes cobran ese monto reciben el refuerzo total. Este grupo incluye:

Para estos casos, el bono se suma directamente al haber mensual, lo que eleva significativamente el ingreso final. Por ejemplo, un jubilado con haber mínimo puede superar los $450.000 en abril si recibe el refuerzo completo.

El tope de ANSES: ¿cuál es el monto máximo para recibir el refuerzo?

El bono no se paga de manera universal. ANSES estableció un límite de ingresos a partir del cual el refuerzo comienza a reducirse. Este mes, el tope se ubica en $450.000. Esto significa que quienes cobren por encima de ese monto no recibirán el bono.

En cambio, quienes estén entre la jubilación mínima y ese tope accederán a un monto proporcional. Este mecanismo busca focalizar el refuerzo en los sectores con menores ingresos, evitando que el beneficio alcance a jubilados con haberes más altos.

ANSES computadora

Proporcionalidad del bono: ¿cuánto cobro si mi haber supera la mínima?

Para quienes cobran más que la mínima, el bono se calcula de forma proporcional. El objetivo es que ningún beneficiario supere el tope establecido al sumar haber y bono.

Por ejemplo: si un jubilado cobra $400.000, no recibe los $70.000 completos. En ese caso, el bono se ajusta para que el total no supere los $450.000

Esto implica que el refuerzo puede ser menor, dependiendo del ingreso base. A medida que el haber aumenta, el bono disminuye progresivamente hasta desaparecer. Este esquema permite distribuir el gasto público de manera más equitativa, concentrándolo en quienes más lo necesitan.

Calendario de pagos ANSES: fechas confirmadas para el bono en abril

El bono de $70.000 se paga junto con el haber mensual, según el calendario habitual de ANSES. Las fechas para jubilados que cobran la mínima son:

DNI terminados en 0 : 10 de abril

DNI terminados en 1 : 11 de abril

DNI terminados en 2 : 14 de abril

DNI terminados en 3 : 15 de abril

DNI terminados en 4 : 16 de abril

DNI terminados en 5 : 17 de abril

DNI terminados en 6 : 20 de abril

DNI terminados en 7 : 21 de abril

DNI terminados en 8 : 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Para quienes superan la mínima, las fechas se extienden en la segunda parte del mes. El bono se acredita automáticamente, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

En definitiva, entender cómo funciona el tope y la proporcionalidad es clave para saber cuánto se cobra realmente. El refuerzo sigue siendo una herramienta central dentro de la política previsional, pero su impacto depende de la situación particular de cada beneficiario.