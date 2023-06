Brutal testimonio del joven agredido en un boliche Quilmes: "Te meten en un cuarto y te matan a piñas"

"Estoy con dolores en la cara y no puedo hablar mucho" , dijo tras aclarar que fue la primera vez que fue a bailar a ese boliche, porque sus amigos insistieron, aunque no quería, porque "siempre se agarran a piñas ahí".

Cómo lo golpearon

"Estábamos en el vip, y yo estaba re tranquilo, al bajar las escaleras se me cayó una copa arriba del pie de un patovica y me empezó a pegar piñas en la cara, diciéndome que a mi me gustaba pegarle a la gente, y después me agarraron de los brazos, me bajaron la cabeza y me empezaron a pegar como seis de ellos", relató Agustín, quien estuvo internado un día y medio en el Hospital subzonal Materno infantil de Quilmes.

Asimismo, el joven agregó: "Muchos me escribieron diciéndome que les pasó lo mismo, que los meten en un cuarto y los matan a piñas, yo creo que zafé porque estaba mi amigo atrás y les pedía que me dejaran, hasta que me sacaron a la calle".

patrullero1.jpg La urbe digital

Lantelme, padre, contó que su otro hijo le avisó sobre lo sucedido a la madrugada y le confirmó que sus amigos habían llevado a Agustín al Hospital.

Tras ser dado de alta, el joven se encuentra esperando una nueva consulta para ver si los médicos le tienen que practicar una cirugía maxilofacial y debe declarar sobre lo sucedido en la comisaría local o en la fiscalía.