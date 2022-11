Buenos Aires: la ciudad más talentosa de Latinoamérica

Según el estudio, los países con mayor talento en el mundo son San Francisco, Boston, Zurich, Seattle y Lausanne. A nivel global, Buenos Aires subió 14 posiciones y se ubicó en el puesto 89, además está el tercer puesto dentro de la categoría de desarrollo del talento, solo atrás de Boston y Manchester.

“El desempeño de Buenos Aires en los principales rankings mundiales que miden calidad de vida y talento confirma que es una excelente ciudad para vivir, estudiar y trabajar. Su altísima calidad educativa y su enorme oferta cultural la hacen, además, una de las mejores ciudades del mundo para estudiantes internacionales y nómades digitales”, indicó Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad.

Otros rankings que destacan a Buenos Aires

Buenos Aires también tuvo una buena posición en el ranking de Global Cities Report que explora los desafíos y las incertidumbres que enfrentan en el presente las ciudades más urbanizadas, conectadas e influyentes del mundo. La ciudad porteña se ubicó en el puesto 25 a nivel mundial y en el primer lugar en América Latina.

Por último, Buenos Aires estuvo en el segundo puesto en América Latina en el ranking Cities in Motion Index 2022. El índice, que elaboran el Center for Globalization and Strategy y el Departamento de Estrategia del IESE Business School, mide la sostenibilidad y la calidad de vida de las ciudades. Compara a 183 ciudades, de las cuales 85 son ciudades capitales, representando a 92 países. Buenos Aires quedó segunda en la región, detrás de Santiago de Chile.