Buscan al tercer sospechoso del crimen de la hincha de Rosario Central

"Reinfestuel pasó a pie la frontera con una mochila y una gorrita, según las imágenes, y hemos cursado un pedido de captura internacional a Interpol", sostuvo el funcionario judicial.

Por su parte, un taxista que estaba parado ese día por la calle Montevideo casi Ovidio Lagos vio el crimen y salió a perseguir a Reinfestuel -que vestía una remera roja- y al tercer sospechoso, quienes huyeron por Montevideo hacia el oeste y doblaron por Richeri hacia el norte.

"Vi todo el ataque a piedrazos a la chica, así que cuando estos dos se escaparon por Montevideo, salí a perseguirlos mientras llamaba al 911. Di la vuelta por (avenida) Pellegrini y tomé Riccheri y los alcancé a la altura de Zeballos, donde se separaron y seguí al de rojo", abundó el taxista en declaraciones a Canal 3.

"Cuando le dije al operador que habían atacado a la chica y que estaba con uno de los autores, me dijo que me mandaba un móvil, pero a Ovidio Lagos y Montevideo, entonces le dije que no, que lo mandara a Riccheri y Zeballos, donde estaba uno de los tipos, y me dijo que ellos sabían hacer su trabajo y me cortó, y no me atendió más, a pesar de que lo llamé otras dos veces", reveló el taxista.

En ese momento, el chofer confió que cuando lo vio "al tipo" se le puso a la par y le dijo: "Ponete contento porque la mataste".

"El tipo me miró, como sorprendido porque a lo mejor creía que no los había visto nadie, y no me dijo nada", recordó.

Marcos Cella, abogado de la familia de Ivana, dijo a Télam que "ese día del crimen, Cabrera, Reinfestuel y el tercer acusado se juntaron a comer y a ver el partido en la casa del hermano del tercer sospechoso (situada en Catamarca entre Iriondo y Cafferata), a unas 30 cuadras del lugar del crimen, y cuando terminó el partido fueron caminando hacia ese lugar, donde empezaron a tirarles piedras y baldosas a los hinchas de Central que pasaban por Ovidio Lagos".

En este sentido, Cella aseguró sobre el tercer acusado que el fiscal les "pidió prudencia porque están detrás de sus pasos".