Triple femicidio narco: despiden los restos de dos de las tres chicas







Luego de ser veladas el jueves, serán despedidas y luego enterradas. Brenda y Morena, primas, irán juntas a la misma tumba.

Dos de las tres víctimas serán enterradas juntas. Captura C5N

Luego del velorio de Brenda, Morena y Lara, las tres chicas halladas asesinadas en el pozo de una casa en Florencio Varela, este viernes sus familiares y allegados terminarán de despedirlas para darle lugar al entierro. La ceremonia se realizará a las 11.

En las últimas horas, la causa pasó a manos del fiscal Adrián Arribas, a cargo de la UFI de Homicidios de La Matanza, quien seguirá adelante con el caso luego de que Gastón Duplaá abandonara el caso.

El cambio se dio por una cuestión de competencia y se produjo luego de que los cuatro detenidos por los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) se negaran a declarar.

Despiden por última vez a Brenda, Morena y Lara Los velorios se hicieron este jueves por la tarde de manera separada, en San Justo, La Matanza, de donde eran oriundas. Brenda y Morena, que eran primas, fueron veladas primero, mientras Lara fue última.

Según informó C5N, esta mañana se lleva la despedida a las chicas mientras la Policía mantiene la calle cortada desde las 9, para permitir el paso de la caravana con los autos. También se vio salir a dos médicos que asistieron a familiares afectados, entre ellos la madre de Brenda.

Las primas Brenda y Morena, de 20 años, serán enterradas a las 11 en el cementerio Las Praderas, a la altura de Camino de Cintura, bajo la misma tumba. Los cuerpos no serán cremados debido a la continuidad de la investigación. velatorio triple crimen chicas Este jueves fueron veladas en paralelo las tres. Captura TN Triple femicidio de las chicas: despidieron a las víctimas en dos velatorios separados Las familias de las víctimas del triple femicidio despidieron a las jóvenes, mientras la Policía bonaerense estuvo presente para aportar el acceso a los asistentes. Entre los allegados, muchos se acercaron con remeras con las caras de las chicas. Se vieron escenas de dolor, llantos y abrazos. Antonio, el abuelo de Brenda y Morena, una de las caras visibles mientras se movilizaban para pedir su búsqueda, habló ante los medios presentes en el lugar y pidió que la causa se traslade a la Justicia Federal. “Hay cosas que no me cierran”, dijo y pidió que "caigan" los responsables.