26 de septiembre 2025 - 10:42

Triple femicidio narco: despiden los restos de dos de las tres chicas

Luego de ser veladas el jueves, serán despedidas y luego enterradas. Brenda y Morena, primas, irán juntas a la misma tumba.

Dos de las tres víctimas serán enterradas juntas.

Captura C5N

Luego del velorio de Brenda, Morena y Lara, las tres chicas halladas asesinadas en el pozo de una casa en Florencio Varela, este viernes sus familiares y allegados terminarán de despedirlas para darle lugar al entierro. La ceremonia se realizará a las 11.

En las últimas horas, la causa pasó a manos del fiscal Adrián Arribas, a cargo de la UFI de Homicidios de La Matanza, quien seguirá adelante con el caso luego de que Gastón Duplaá abandonara el caso.

Informate más

Despiden por última vez a Brenda, Morena y Lara

Los velorios se hicieron este jueves por la tarde de manera separada, en San Justo, La Matanza, de donde eran oriundas. Brenda y Morena, que eran primas, fueron veladas primero, mientras Lara fue última.

Según informó C5N, esta mañana se lleva la despedida a las chicas mientras la Policía mantiene la calle cortada desde las 9, para permitir el paso de la caravana con los autos. También se vio salir a dos médicos que asistieron a familiares afectados, entre ellos la madre de Brenda.

Las primas Brenda y Morena, de 20 años, serán enterradas a las 11 en el cementerio Las Praderas, a la altura de Camino de Cintura, bajo la misma tumba. Los cuerpos no serán cremados debido a la continuidad de la investigación.

velatorio triple crimen chicas
Este jueves fueron veladas en paralelo las tres.

Triple femicidio de las chicas: despidieron a las víctimas en dos velatorios separados

Las familias de las víctimas del triple femicidio despidieron a las jóvenes, mientras la Policía bonaerense estuvo presente para aportar el acceso a los asistentes. Entre los allegados, muchos se acercaron con remeras con las caras de las chicas.

Se vieron escenas de dolor, llantos y abrazos. Antonio, el abuelo de Brenda y Morena, una de las caras visibles mientras se movilizaban para pedir su búsqueda, habló ante los medios presentes en el lugar y pidió que la causa se traslade a la Justicia Federal. “Hay cosas que no me cierran”, dijo y pidió que "caigan" los responsables.

