Cada vez más empresas buscan profesionales "fractional": cuáles son las características de este nuevo perfil y por qué las empresas recurren a ellos.

La idea de tener un director financiero, de marketing o de tecnología a tiempo completo empieza a perder terreno en varias compañías argentinas. La presión por reducir costos, la llegada de nuevas firmas y la necesidad de contar con perfiles altamente especializados están impulsando un nuevo topo de mercado laboral: los roles “fractional”, ocupados por ejecutivos de nivel senior que trabajan por períodos acotados o en simultáneo en varias organizaciones.

En un contexto en el que el 86% de las empresas todavía mantiene la contratación permanente como primera opción, el crecimiento de esta modalidad se presenta como un cambio de paradigma. Los llamados “fractional” ya no se limitan a cubrir reemplazos, sino que toman posiciones estratégicas que incluyen desde la dirección de proyectos de transformación digital hasta la reestructuración de áreas enteras.

La tendencia no es homogénea ni está libre de desafíos. La disponibilidad de talento, la cultura organizacional y la capacidad de integración marcan la diferencia entre un caso exitoso y otro que genera más fricciones que soluciones. Sin embargo, lo cierto es que cada vez más firmas locales se animan a apostar por esta fórmula, que promete flexibilidad tanto para empleadores como para profesionales.

Qué se entiende por roles "fractional" y cuáles son sus ventajas Un rol “fractional” es, en términos simples, un puesto ejecutivo de alto nivel ocupado a tiempo parcial. No se trata de un consultor externo que aparece solo para dar recomendaciones, ni de un freelancer que asume un proyecto puntual. El profesional fractional se integra a la estructura, toma decisiones y se hace cargo de objetivos concretos, aunque divida su tiempo entre distintas compañías.

Hoy es común encontrar fractional CFOs, CMOs o CTOs en pymes, startups y hasta en filiales locales de multinacionales. Por ejemplo, un director financiero puede ser contratado part-time para implementar un sistema SAP que llevará un año de despliegue, mientras que un director de marketing fraccional puede encargarse de reposicionar una marca y entrenar al equipo interno. Empresas equipo trabajo.jpg Equipo de trabajo Las ventajas más mencionadas incluyen: Acceso a expertise de alto nivel sin afrontar los costos de un contrato full-time.

Flexibilidad contractual , ya que permite ajustar el alcance del trabajo según las necesidades de cada proyecto.

Impacto rápido en procesos críticos, desde la reorganización de un área hasta la aceleración de la adopción tecnológica. Según consultoras del sector, los sueldos de estos ejecutivos pueden ir desde 1,2 hasta 4 millones de pesos mensuales brutos, dependiendo del área y la empresa contratante. A esto se suman beneficios como home office, cobertura médica, bonos e incluso el acceso a programas internos de capacitación.