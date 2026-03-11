CABA abrió un centro de salud en Villa Urquiza con prioridad en la atención para los porteños + Seguir en









Bajo el programa Prioridad Porteña, el centro dará atención preferencial a los residentes locales y aplicará un sistema de cobro a pacientes extranjeros.

En su fase inicial, el nuevo centro beneficiará a más de 500.000 vecinos de Villa Urquiza, Saavedra, Villa Pueyrredón, Coghlan, Belgrano, Núñez y Colegiales. El edificio atenderá de lunes a viernes (8 a 16 h).

Jorge Macri inauguró en Villa Urquiza un Centro de Diagnóstico de vanguardia, posicionado como un referente en la región. Ubicado en Galván 3463, este nuevo punto de la red pública porteña busca descentralizar los estudios de alta complejidad. Bajo el programa Prioridad Porteña, el centro dará atención preferencial a los residentes locales y aplicará un sistema de cobro a pacientes extranjeros.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante el acto, junto a Fernán Quirós y Alberto Crescenti, el Jefe de Gobierno destacó que la obra busca organizar un sistema de salud que carecía de reglas claras. Macri subrayó que el objetivo es agilizar la atención y garantizar que los recursos de la Ciudad beneficien primero a sus propios vecinos.

De acuerdo con datos oficiales, el cobro a pacientes no residentes genera un recupero mensual de aproximadamente 17 mil millones de pesos. Según el Gobierno porteño, estos recursos se destinan íntegramente a modernizar la infraestructura, renovar el equipamiento y fortalecer la capacidad de atención del sistema público.

Nuevo Centro de Diagnóstico de vanguardia en Villa Urquiza: cómo funciona En su fase inicial, el nuevo centro beneficiará a más de 500.000 vecinos de Villa Urquiza, Saavedra, Villa Pueyrredón, Coghlan, Belgrano, Núñez y Colegiales. El edificio, que atiende de lunes a viernes (8 a 16 h), distribuye en dos plantas servicios de consultoría, diagnóstico por imágenes y laboratorio.

La planta baja concentra el área de imágenes —con tecnología para mamografías, rayos X, ecografías y odontología panorámica—, farmacia y consultorios de tocoginecología. En el nivel superior se ubican las especialidades médicas, áreas de esterilización y una amplia sala de espera.

Además, el complejo integra una base del SAME y un Centro de Día, fortaleciendo la respuesta ante emergencias y el seguimiento de pacientes crónicos. Nuevo sistema de salud organizado en tres niveles estratégicos El nuevo centro de Villa Urquiza se integra a un sistema de salud organizado en tres niveles estratégicos. El primer nivel está compuesto por los 50 CeSAC (Centros de Salud y Acción Comunitaria), donde los vecinos acceden a medicina preventiva, pediatría, vacunación y controles de rutina en sus propios barrios. El segundo nivel lo conforman los Centros de Diagnóstico Porteños, especializados en estudios de mayor complejidad para pacientes derivados de los CeSAC. Con esta inauguración, la red ya cuenta con tres sedes operativas (junto a La Paternal y Barracas), mientras avanza la construcción de una cuarta en Palermo. Mientras que, en el tercer nivel agrupa a los 34 hospitales generales y especializados de la Ciudad, dedicados a urgencias, cirugías e internaciones de alta complejidad.