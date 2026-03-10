Jorge Macri anunció la ampliación del sistema de salud con prioridad para porteños.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , presentará este miércoles el nuevo Centro de Diagnóstico Porteño , ubicado en el barrio de Villa Urquiza, una iniciativa que apunta a mejorar el acceso a estudios médicos y aliviar la demanda en los hospitales públicos de la Ciudad.

La actividad está prevista para las 7.45 , cuando Macri llegará a la sede ubicada en Galván 3463 junto al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Allí brindarán detalles sobre el funcionamiento del centro y los servicios que ofrecerá.

Según informaron las autoridades, el espacio permitirá que los vecinos de la Ciudad accedan a diagnósticos especializados sin necesidad de acudir a un hospital , siempre que no se trate de situaciones de urgencia o con riesgo de vida.

El objetivo central de la iniciativa es descomprimir la atención en los hospitales públicos , que reciben a diario a pacientes tanto de la Ciudad como de otros distritos del conurbano bonaerense.

Esta situación generó en los últimos meses un cruce político entre Macri y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof . El mandatario provincial respondió a las críticas del jefe de Gobierno porteño por la supuesta falta de inversión en hospitales de la provincia, lo que —según la administración porteña— deriva en una mayor demanda sobre el sistema de salud de la Ciudad.

Jorge Macri abrió un nuevo ciclo lectivo para policías y bomberos

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, inauguró el lunes un nuevo período de enseñanza en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad. Unos 2.152 cadetes de Policía y 197 aspirantes a bomberos iniciaron las clases este nuevo año y más de la mitad egresarán en julio para seguir trabajando con presencia en las calles y en la seguridad porteña.

“Cadetes, muy pronto serán la diferencia entre el miedo y la tranquilidad de una familia. Nosotros siempre vamos a estar del lado correcto, defendiendo a los porteños y a los ciudadanos de bien. En este camino, siempre los vamos a respaldar”, aseguró Macri en un discurso brindado ante los cadetes en el predio del ISSP ubicado en Villa Soldati.

“Asegurar el orden, el cumplimiento de la ley y proteger la vida y la propiedad privada en cada cuadra de la Ciudad es una decisión política inquebrantable”, dijo y agregó: “La época del vale todo se terminó. Ahora el que comete un delito sabe que vamos a ir a buscarlo, si hace falta hasta el conurbano. Y si es extranjero pediremos su inmediata expulsión del país”.

Este año, CABA destinará 15.4 % del presupuesto porteño a la seguridad. Se trata de $2,6 billones. “Con decisión política y con el trabajo comprometido y sin pausa de esta Policía, alcanzamos logros históricos: bajamos todos los delitos, devolvimos más de 600 propiedades a sus dueños legítimos y recuperamos el espacio público para los vecinos y comerciantes y sacamos a los manteros, y terminamos con los piquetes y acampes. No vamos a retroceder un centímetro porque ésta es y seguirá siendo la Ciudad más ordenada y segura para vivir, invertir y progresar en libertad”, sostuvo en la Plaza de Armas del ISSP.