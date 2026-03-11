La llegada de marzo no suele traer grandes novedades en el calendario nacional de feriados, y eso suele hacer que el tercer mes del año sea más pesado que el resto. Esto se debe a que, a la falta de días de descanso, se le suma el inicio de las clases, lo cual hace aún más caótico todo.
El sorpresivo feriado de marzo 2026 que acortará la semana laboral de miles de argentinos
Si bien muchos no lo esperaban, el tercer mes del año trae un día libre para muchos afortunados.
-
Atención: nuevos feriados agregados en el calendario de marzo ¿a quién le corresponden?
-
Feriados de marzo 2026: un fin de semana largo cierra el mes pero no todos podrán disfrutarlo
Pero muchos no tenían en cuenta que habrá una novedad inesperada que, si bien no será para todos, le permitirá a varios afortunados tener la oportunidad de gozar de una jornada libre de trabajo.
Por qué es feriado del 17 de marzo de 2026
Cabe remarcar que esto no afectará a todo el país y este martes 17 de marzo no integrará el calendario nacional de feriados, pero sí será a nivel local. Más precisamente en la Provincia de Buenos Aires, ya que, primero, las localidades de Quenumá del partido de Salliqueló y la de Patricios, perteneciente a Nueve de Julio, conmemoran su aniversario fundacional. Aunque no serán los únicos que estarán de festejo.
En Mariano Alfonzo, del partido de Pergamino, el motivo será otro: al ser de origen irlandés, celebrarán en honor a su patrono San Patricio. Esto pondrá un alto durante esa fecha para las actividades del sector público y los empleados del Banco Provincia.
Si bien esto no suena muy alentador para quienes se desempeñan en el sector privado, no significa que esté descartado que puedan aprovechar y descansar ese día. En caso de que sus empleadores lo decidan, podrán integrarse al asueto local.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
-
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 17 de abril: Viernes Santo
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
-
Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- Temas
- Feriados
Dejá tu comentario