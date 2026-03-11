El sorpresivo feriado de marzo 2026 que acortará la semana laboral de miles de argentinos + Seguir en









Si bien muchos no lo esperaban, el tercer mes del año trae un día libre para muchos afortunados.

El tercer mes del año trae grandes sorpresas para muchos afortunados, que podrán disfrutar de un descanso inesperado. Freepik

La llegada de marzo no suele traer grandes novedades en el calendario nacional de feriados, y eso suele hacer que el tercer mes del año sea más pesado que el resto. Esto se debe a que, a la falta de días de descanso, se le suma el inicio de las clases, lo cual hace aún más caótico todo.

Pero muchos no tenían en cuenta que habrá una novedad inesperada que, si bien no será para todos, le permitirá a varios afortunados tener la oportunidad de gozar de una jornada libre de trabajo.

Descanso Estas jornadas son ideales para descansar y encarar la semana con las energías recargadas. Freepik Por qué es feriado del 17 de marzo de 2026 Cabe remarcar que esto no afectará a todo el país y este martes 17 de marzo no integrará el calendario nacional de feriados, pero sí será a nivel local. Más precisamente en la Provincia de Buenos Aires, ya que, primero, las localidades de Quenumá del partido de Salliqueló y la de Patricios, perteneciente a Nueve de Julio, conmemoran su aniversario fundacional. Aunque no serán los únicos que estarán de festejo.

En Mariano Alfonzo, del partido de Pergamino, el motivo será otro: al ser de origen irlandés, celebrarán en honor a su patrono San Patricio. Esto pondrá un alto durante esa fecha para las actividades del sector público y los empleados del Banco Provincia.

Si bien esto no suena muy alentador para quienes se desempeñan en el sector privado, no significa que esté descartado que puedan aprovechar y descansar ese día. En caso de que sus empleadores lo decidan, podrán integrarse al asueto local.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

