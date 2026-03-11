SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

11 de marzo 2026 - 07:15

El sorpresivo feriado de marzo 2026 que acortará la semana laboral de miles de argentinos

Si bien muchos no lo esperaban, el tercer mes del año trae un día libre para muchos afortunados.

El tercer mes del año trae grandes sorpresas para muchos afortunados, que podrán disfrutar de un descanso inesperado.

El tercer mes del año trae grandes sorpresas para muchos afortunados, que podrán disfrutar de un descanso inesperado.

La llegada de marzo no suele traer grandes novedades en el calendario nacional de feriados, y eso suele hacer que el tercer mes del año sea más pesado que el resto. Esto se debe a que, a la falta de días de descanso, se le suma el inicio de las clases, lo cual hace aún más caótico todo.

Pero muchos no tenían en cuenta que habrá una novedad inesperada que, si bien no será para todos, le permitirá a varios afortunados tener la oportunidad de gozar de una jornada libre de trabajo.

Descanso
Estas jornadas son ideales para descansar y encarar la semana con las energías recargadas.

Estas jornadas son ideales para descansar y encarar la semana con las energías recargadas.

Por qué es feriado del 17 de marzo de 2026

Cabe remarcar que esto no afectará a todo el país y este martes 17 de marzo no integrará el calendario nacional de feriados, pero sí será a nivel local. Más precisamente en la Provincia de Buenos Aires, ya que, primero, las localidades de Quenumá del partido de Salliqueló y la de Patricios, perteneciente a Nueve de Julio, conmemoran su aniversario fundacional. Aunque no serán los únicos que estarán de festejo.

En Mariano Alfonzo, del partido de Pergamino, el motivo será otro: al ser de origen irlandés, celebrarán en honor a su patrono San Patricio. Esto pondrá un alto durante esa fecha para las actividades del sector público y los empleados del Banco Provincia.

Si bien esto no suena muy alentador para quienes se desempeñan en el sector privado, no significa que esté descartado que puedan aprovechar y descansar ese día. En caso de que sus empleadores lo decidan, podrán integrarse al asueto local.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2026

  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

  • Viernes 17 de abril: Viernes Santo

  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2026

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

