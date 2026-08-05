El Gobierno pone en venta dos terrenos en zonas clave de la Ciudad

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) lanzó las subastas de dos inmuebles ubicados en Villa Crespo y Almagro. El lote de mayor valor parte de una base de u$s4,3 millones y saldrá a remate en septiembre.

El terreno tiene una superficie total de 1.155,72 metros cuadrados y un precio base de u$s4.332.155.

El Gobierno volvió a avanzar con su plan de venta de inmuebles públicos y puso en marcha dos nuevas subastas de terrenos ubicados en barrios donde conseguir tierra para desarrollar nuevos proyectos se volvió una tarea cada vez más difícil. A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) , la Nación sacará al mercado un predio en Villa Crespo y otro en Almagro , con el objetivo de convertir activos estatales sin uso en inversiones privadas.

Las operaciones se realizarán mediante SUBAST.AR , la plataforma electrónica utilizada para la comercialización de bienes del Estado. En ambos casos, los interesados deberán inscribirse previamente y presentar las garantías previstas en los pliegos para participar de la puja.

La apuesta oficial no sólo apunta a obtener recursos por la venta de esos inmuebles, sino también a darles un nuevo destino mediante desarrollos inmobiliarios en sectores de la Ciudad donde la disponibilidad de grandes lotes es cada vez más reducida.

El principal activo que saldrá a la venta está ubicado en Avenida Córdoba 5405/11 , sobre la esquina de Córdoba y Juan B. Justo, en una zona que en los últimos años ganó protagonismo dentro del mercado inmobiliario por la expansión de proyectos residenciales y comerciales.

El terreno tiene una superficie total de 1.155,72 metros cuadrados y un precio base de u$s4.332.155 . La subasta fue convocada para el 4 de septiembre , mientras que la inscripción permanecerá abierta hasta fines de agosto.

De acuerdo con la descripción oficial, el inmueble presenta construcciones abandonadas y parcialmente destruidas, además de sectores con vegetación. Sin embargo, esas edificaciones no representan el principal valor del predio. Para el mercado, el atractivo está en la posibilidad de desarrollar un nuevo emprendimiento sobre un lote con frente a dos avenidas de alto tránsito y ubicado frente al viaducto del ferrocarril San Martín.

Antes de incorporarse al calendario de ventas, el inmueble debió ser desafectado de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), organismo al que había sido asignado años atrás. Esa decisión permitió que el terreno volviera a la administración de la AABE y pudiera ser incluido dentro del programa de subastas.

La ubicación también juega a favor del proyecto. El lote se encuentra en un área que conecta Villa Crespo con Palermo y Chacarita, una de las zonas que más creció en materia de desarrollos inmobiliarios durante la última década, impulsada por la mejora de la conectividad y la transformación urbana del entorno.

El lote de Almagro vuelve a salir al mercado

La segunda subasta corresponde a un terreno ubicado en Francisco Acuña de Figueroa 981, en el barrio de Almagro.

En este caso, el inmueble cuenta con una superficie de 230,31 metros cuadrados y un precio base de u$s381.690. La puja fue fijada para el 20 de agosto.

A diferencia del terreno de Villa Crespo, este lote ya había sido ofrecido anteriormente sin encontrar compradores, por lo que la convocatoria de este mes representa un nuevo intento del Estado por concretar la operación.

Por sus dimensiones, aparece como una alternativa orientada principalmente a constructoras medianas, fideicomisos e inversores que buscan desarrollar edificios residenciales en un barrio consolidado, con buena conectividad y una demanda sostenida de viviendas.

Las dos subastas forman parte de la política que viene llevando adelante la AABE para desprenderse de inmuebles que el Estado considera ociosos o subutilizados. La estrategia apunta a reducir los costos asociados al mantenimiento de esas propiedades y, al mismo tiempo, impulsar inversiones privadas que permitan reincorporarlas al circuito económico.

En el sector inmobiliario, este tipo de operaciones suele despertar interés porque las oportunidades para adquirir terrenos en barrios consolidados son cada vez más limitadas. En ese contexto, la salida al mercado de lotes de propiedad estatal se convierte en una alternativa para desarrolladoras, constructoras y fondos de inversión que buscan incorporar nuevos proyectos a su cartera.