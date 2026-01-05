Caja de Jubilaciones y Pensiones Santa Fe: cuándo cobran los jubilados en enero de 2026 + Seguir en









La entidad ya confirmó el calendario de pagos de haberes correspondiente para los jubilados y pensionados provinciales.

Llegó la semana de pago para los beneficiarios santafesinos. Freepik

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe es el organismo previsional encargado de administrar y otorgar beneficios a los trabajadores públicos y provinciales que han cumplido con los requisitos de aportes y edad establecidos por la normativa vigente. Su función principal es garantizar el pago de jubilaciones, pensiones por invalidez y otras prestaciones a quienes han dejado de trabajar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este sistema previsional cubre diversas contingencias como vejez, invalidez y desamparo por muerte, ofreciendo distintos regímenes de jubilación y prestaciones para afiliados activos y pasivos. Además, brinda servicios digitales como “Mi Caja” para consultas de recibos y trámites online, simplificando el vínculo con sus beneficiarios.

Jubilados de Santa Fe Buenas noticias para los beneficiarios santafesinos. Quiénes cobran el 7 de enero. Imagen: Freepik Cronograma de pagos para los jubilados de Santa Fe en enero 2026 Según el cronograma oficial difundido por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, los pasivos provinciales cobrarán sus haberes de enero en dos fechas: aquellos cuyos montos mensuales no superen $1.150.000 percibirán el pago el viernes 2 de enero (acreditación en cuenta el miércoles 31 de diciembre), mientras que los beneficiarios con haberes superiores a ese monto lo harán el miércoles 7 de enero.

Este calendario permite organizar con anticipación el cobro de los haberes y planificar los ingresos del inicio del año, conforme a lo establecido por el organismo previsional santafesino.