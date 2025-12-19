Jubilados y pensionados de IPS: cuál es la fecha de cobro del aguinaldo de diciembre de 2025 + Seguir en









Ya está confirmado el cronograma de pagos de la segunda cuota del sueldo anual complementario.

Buenas noticias para los beneficiarios provinciales. Créditos: Instituto de Previsión Social

Llegó diciembre y con él, la pregunta que todos nos hacemos: ¿Qué día se cobra aguinaldo? Bueno, los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires, que dependen del Instituto de Previsión Social (IPS) ya tienen la respuesta. El organismo finalmente confirmó las fechas de liquidación del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Como es costumbre, el medio aguinaldo se pagará antes de las fiestas de fin de año, lo que significa un alivio para todos los trabajadores, jubilados y pensionados.

Jubilados IPS Llegó la confirmación del aguinaldo de diciembre. Conocé las fechas clave. Imagen: Instituto de Previsión Social IPS: calendario de pago del segundo aguinaldo 2025 Desde el IPS, confirmaron que la liquidación comenzará el día lunes 22 de diciembre. Ese día, cobrarán todos los jubilados y pensionados cuyo número de Documento Nacional de Identidad termine en: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Al igual que para las pensiones no contributivas.

Por otro lado, para quienes cobren a través de Banco Provincia, la acreditación se verá reflejada desde el sábado 20. Además, la fecha límite para acceder al cobro por ventanilla será el día 23 de enero.

