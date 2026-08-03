Jubilaciones Santa Fe: de cuánto es el aumento y cómo quedan los haberes mínimos desde agosto 2026

La administración santafesina oficializó el esquema de actualizaciones para los próximos meses. El cronograma alcanza también a quienes cobran prestaciones previsionales.

La Provincia oficializó un nuevo esquema de actualización para las prestaciones previsionales.

El Gobierno de Santa Fe oficializó el decreto que homologa el último acuerdo paritario de la administración pública y, con esa decisión, quedaron definidos los incrementos que también alcanzarán a los jubilados y pensionados de la Caja provincial.

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El nuevo esquema contempla actualizaciones escalonadas entre julio y diciembre para los trabajadores activos. Como ocurre habitualmente en el régimen previsional santafesino, esas mejoras se trasladan a los beneficiarios pasivos, aunque con una diferencia relevante respecto de quienes continúan en actividad.

Mientras los empleados provinciales contarán con pisos mínimos garantizados de incremento, los jubilados y pensionados percibirán únicamente la actualización porcentual prevista en el acuerdo. Así, ya se conocen tanto el porcentaje total de aumento como los valores que tendrán las prestaciones mínimas hasta enero de 2027.

El régimen previsional de Santa Fe inicia una nueva etapa con cambios definidos por el último decreto provincial.

El decreto firmado por el Ejecutivo provincial establece un esquema de aumentos acumulativos para los trabajadores estatales que también repercute en las prestaciones previsionales administradas por la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. Los incrementos acordados para los activos son los siguientes:

Para los empleados públicos, además, la Provincia fijó pisos mínimos de incremento neto de bolsillo con el objetivo de asegurar una mejora efectiva en los ingresos. Los montos establecidos son:

$80.000 desde julio

$100.000 durante agosto y septiembre

$130.000 en octubre y noviembre

$180.000 en diciembre

Esos importes también serán considerados para el cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC). En el caso de los jubilados y pensionados, el mecanismo es diferente. Si bien recibirán el traslado de los incrementos porcentuales definidos en la paritaria, no accederán a los pisos mínimos garantizados previstos para el personal activo.

Como resultado, el impacto acumulado para quienes cobran prestaciones previsionales será del 10,1%, porcentaje que se aplicará de manera escalonada conforme al cronograma establecido en el decreto oficial.

Los beneficiarios del sistema previsional santafesino tendrán novedades sobre la evolución de sus haberes en los próximos meses. Magnific

Los montos de la jubilación mes a mes de agosto 2026 a enero 2027

Con la oficialización del acuerdo, también quedaron definidos los valores que tendrán las prestaciones mínimas de la Caja de Jubilaciones durante los próximos meses. En el caso de la jubilación mínima, los haberes serán los siguientes:

Agosto: $643.524,72

$643.524,72 Septiembre: $654.881,04

$654.881,04 Octubre: $665.606,45

$665.606,45 Noviembre: $675.700,96

$675.700,96 Diciembre: $685.164,54

$685.164,54 Enero de 2027: $694.628,14

Por su parte, quienes perciben la pensión mínima cobrarán:

Agosto: $482.643,54

$482.643,54 Septiembre: $491.160,78

$491.160,78 Octubre: $499.204,84

$499.204,84 Noviembre: $506.775,72

$506.775,72 Diciembre: $513.873,40

$513.873,40 Enero de 2027: $520.971,11

El esquema aprobado garantiza que las prestaciones mínimas mantengan una actualización durante el segundo semestre del año y comienzos de 2027. Al mismo tiempo, marca una diferencia respecto de los trabajadores activos, quienes además de los incrementos porcentuales recibirán los pisos mínimos de aumento definidos en el acuerdo paritario.