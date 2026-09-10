Turnos en ANSES: cómo gestionarlos de manera online de forma fácil, segura y sin gestores

Conocé cómo tramitar de manera online los turnos de forma sencilla sin ir presencialmente a la entidad.

ANSES permite solicitar turnos online de manera gratuita y advierte que no es necesario contratar gestores para realizar sus trámites

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite solicitar turnos por Internet, para quienes necesitan realizar un trámite de manera presencial en una de sus oficinas. El sistema es gratuito y permite seleccionar la gestión correspondiente y consultar las opciones disponibles.

Antes de pedir una cita, es importante comprobar si el trámite que se necesita realizar puede resolverse directamente por mi ANSES o Atención Virtual , ya que el organismo ofrece distintas gestiones digitales, sin necesidad de concurrir personalmente

El primer paso es identificar correctamente qué trámite necesitás realizar . ANSES permite resolver de manera presencial aquellas gestiones que no están disponibles por Internet o que requieren específicamente la atención en una oficina.

Para algunas operaciones no es necesario sacar turno. Desde Mi ANSES , por ejemplo, se pueden consultar recibos de haberes, fechas de cobro, expedientes, asignaciones y datos personales, entre otras gestiones. La plataforma está disponible las 24 horas.

Si finalmente necesitás atención presencial, el trámite de solicitud del turno no tiene costo . Además, ANSES aclara que sus gestiones son gratuitas y que no es necesario contratar gestores, ni intermediarios para realizarlas.

Pedí tu turno en 5 pasos sencillos

Para comenzar, ingresá al sitio oficial de ANSES y dirigite a la sección de turnos. Una vez allí, seleccioná la opción correspondiente para solicitar una nueva cita y buscá el trámite que necesitás realizar.

Luego deberás elegir la oficina de ANSES, junto con la fecha y el horario disponibles que resulten más convenientes. El organismo permite solicitar turnos en cualquiera de sus oficinas del país, por lo que no es obligatorio seleccionar una sede determinada por el domicilio registrado.

Una vez confirmados los datos, el sistema genera una constancia de turno con un número de registro y la información de la cita. Es recomendable conservar esos datos hasta el día de la atención y revisar previamente qué documentación requiere el trámite seleccionado.

Precauciones de seguridad: evitá estafas al solicitar trámites en ANSES

Una de las principales recomendaciones es utilizar únicamente los canales oficiales de ANSES. El organismo advierte que nunca solicita por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto claves, datos bancarios confidenciales u otra información sensible.

También hay que desconfiar de quienes ofrecen sacar turnos o realizar trámites a cambio de dinero. Los trámites de ANSES son gratuitos y no requieren gestores, por lo que no es necesario pagarle a un tercero para obtener una cita o iniciar una gestión.

Para proteger la información personal, se recomienda ingresar directamente al sitio oficial anses.gob.ar y evitar enlaces enviados por desconocidos. En caso de detectar un intento de estafa, ANSES permite realizar una denuncia a través de mi ANSES o mediante la línea telefónica 130.

Contactos y líneas de ayuda telefónica gratuitas para atención presencial

Para consultas, ANSES cuenta con la línea telefónica gratuita 130, uno de sus canales oficiales de atención. El servicio permite realizar consultas y determinadas gestiones sin necesidad de acercarse a una oficina.

La atención telefónica está disponible las 24 horas para trámites y consultas automatizadas, mientras que para hablar con un operador la atención se realiza de lunes a viernes de 8 a 20. De esta manera, quienes tengan dificultades con una gestión pueden recibir orientación antes de solicitar una atención presencial.

Además del teléfono, ANSES ofrece mi ANSES, Atención Virtual y su aplicación oficial como canales de atención. Antes de trasladarse a una oficina, conviene revisar si la gestión puede resolverse por alguna de estas alternativas digitales.