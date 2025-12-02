Tras la lluvia, vuelve el calor con máximas de 30 grados: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país + Seguir en









El AMBA encara una jornada con mínima de 15 grados. EL SMN advirtió por temperaturas cercanas a los 30 grados y analistas señalan un cambio en la rotación del viento.

El SMN indició para este sábado una mínima de 15 grados.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada primaveral con máxima de 27 grados y mañana nublada. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló máximas cercanas a los 30 grados para esta semana y analistas estiman más calor para esta semana tras una rotación del viento.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Este martes llega con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado de temperaturas entre los 15 y 27 grados. Para el miércoles se sentiría la vuelta del calor, con cielo ligeramente nublado en la madrugada, algo nublado en la tarde y despejado en la noche. La mínima se ubicaría en los 17 grados y la máxima en 29.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/1995798103710941219&partner=&hide_thread=false #PronósticodelTiempo

Neblinas y bancos de niebla matinales en el norte y centro.

Comienza el ascenso de la temperatura, los puntos más calurosos estarán hoy en Cuyo y el extremo norte del NEA.

Tormentas en: NOA, Cuyo y Misiones.



Por su lado, el jueves tendría cielo entre ligeramente y algo nublado, con marcas térmicas de entre 20 y 30 grados. Hacia el cierre de la semana el viernes tendrá un cielo entre parcial y mayormente nublado, con marcas entre los 21 y 31 grados.

Calor en ascenso: cuáles son las provincias afectadas Tras unos días de lluvia, el sitio Meteored indicó que el sistema frontal que las provocó "se desplazó hacia el extremo norte" del país. Así, las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones aún registran actividad y no se descartan "eventos de intensidad moderada a fuerte en el noreste".

Además, el sitio agregó que desde este martes se espera más calor gracias a una "rotación del viento al sector norte". Las zonas con las marcas más elevadas serían La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el sur de Córdoba, con máximas de entre 37°C y 38°C.

En esa línea, en zonas como Santiago del Estero, norte de Santa Fe, Chaco, Formosa y el este de Salta, el aumento térmico será más lento que en la franja central. Sin embargo, entre jueves y viernes podrían alcanzarse temperaturas cercanas a los 40°C.