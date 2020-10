Dejó de volar hace 12 años y quiere convencer al mundo de tomar menos aviones y más trenes

Después de ese episodio, tomó algunos vuelos más hasta 2008, cuando decidió hacer un stop. Más adelante organizó el grupo We Stay on the Ground y lanzó la campaña Flight Free, con la meta de lograr que 100.000 personas se unan a la causa durante un año, y que en Suecia derivó en el "flygskam", algo así como la "vergüenza de volar", que sumó entre sus adeptos a Greta Thunberg, la más popular del movimiento de jóvenes ambientalistas a nivel global.

“Llevo mucho tiempo preocupada por la gravedad de la crisis climática y quiero reducir mis propias emisiones tanto como sea posible”, explicó Rosén en diálogo con Ámbito.

Se estima que la aviación contribuye al 2,4% de las emisiones totales de CO2, lo que representa un 14% en el área del transporte. Pero este no es único indicador para los detractores del avión, que suelen prestar atención a otros mecanismos del cambio climático más difíciles de medir. Un buen ejemplo son las estelas blancas que dejan las aeronaves y que según estudios podrían contribuir más al calentamiento global que el uso de combustible fósil.

Rosén está a punto de lanzar la nueva campaña Flight Free 2021: “Alentamos a inscribirse porque es una buena manera de romper un hábito. Muchas personas se dan cuenta de que es posible y continúan en tierra después del primer año sin volar. A los humanos nos afecta mucho el comportamiento de los demás y ver que los demás están preparados para hacer algo que parece un gran sacrificio es una buena forma de "despertar".

Why have people taken the #flightfree2020 pledge?"We need to take clear action to tackle climate change. That's why I am joining the Flight Free in 2020 pledge to state recent growth in flights must be reversed. Sustainable transport needs to be the easiest and cheapest option."Only systemic change will tackle climate change. All of us taking this joint action ensures we are heard by the government, ensures we have impact and ensures we win."- Amelia Womack, Newport"I see this less as a sacrifice and more as an opportunity: not flying is a chance to see parts of the UK that you wouldn't otherwise see and do things you wouldn't otherwise do.- Paul Powlesland, London