Eyal Weintraub: "Latinoamérica tiene que presentar un frente unido sobre las políticas ambientales"

Sobre la unión a este movimiento surge porque "no estábamos siendo parte y estaban hipotecando nuestros, sueños calidad de vida y no estábamos teniendo decisión en las políticas públicas" y agregó "mi generación decidió que esto no daba para más: si los adultos no van a tomar las decisiones necesarias para mitigar el cambio climático entonces va a venir una marea de juventud que va a ocupar esos espacios" porque "es necesario para que podamos mantener algún tipo de coherencia con el futuro". "Se vienen cambios muy grosos si no metemos transiciones energéticas ya" ejemplificó.

Sobre la profundización de las políticas medioambientales dijo que es necesario la participación de la clase política pero aseguró que "hay otros intereses y otros poderes que también juegan pero definitivamente le falta al Estado". "Argentina es un país del G-20 lo que significa que es una de las economías mas grandes y en nuestras emisiones de efecto invernadero per capita son bastantes altas. Argentina tiene que reducir sus gases de efecto invernadero mas medidas de adaptación" y al respecto ejemplificó: sobre qué sucederá cuando las olas de calor aumenten y cambie la tierra fértil, cómo se pensará un plan cuando los territorios queden debajo del agua, etc.

"Me pregunto como vamos a reaccionar a las nuevas pandemias" aseguró el Eyal Weintraub y describió el caso del Dengue que si bien hubo un "desfinanciamiento de la gestión pasada también sube la cantidad por el calor que sufrimos". Sobre Latinoamérica dijo que hay que pensar en un "liderazgo regional" al momento de ir a la "mesa internacional" y plantear políticas ambientales en un "bloque unido como región" porque esta parte del mundo "es la que mas sufren la consecuencia de crisis climática pero somos los que menos emitimos gases". "Si Estados Unidos, China y la Unión Europea no bajan las emisiones de gases que crean el efecto invernadero nos podemos ir despidiendo" agregó. Para ver el resto de la entrevista: