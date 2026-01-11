Cambios en el subte: cierra una estación clave y reabren otra a partir de este lunes 12 de enero + Seguir en









Desde este lunes se implementan modificaciones en la línea A del Subte por obras de renovación que impactan en estaciones centrales del recorrido.

El Plan de Renovación Integral avanza por etapas y alcanza a estaciones de distintas líneas del Subte porteño. Gobierno de la Ciudad

La línea A del Subte porteño presentará desde este lunes 12 de enero modificaciones en su funcionamiento habitual como parte de un plan de obras impulsado por la Ciudad, que busca renovar estaciones estratégicas, mejorar la infraestructura y optimizar la experiencia diaria de los pasajeros.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los cambios forman parte del Plan de Renovación Integral que lleva adelante Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), con intervenciones progresivas en distintos puntos de la red. El esquema contempla reaperturas y cierres temporales para permitir trabajos profundos sin interrumpir completamente el servicio.

Cuál es la estación de subte que vuelve a funcionar desde este lunes Desde hoy, la estación Loria, ubicada en la línea A, vuelve a abrir sus puertas luego de haber permanecido cerrada durante tres meses. La parada fue sometida a una renovación integral que incluyó mejoras estructurales y de accesibilidad, en línea con los estándares actuales del sistema de transporte urbano.

estacion loria linea a La estación Loria volvió a abrir sus puertas tras las obras realizadas en el marco del Plan de Renovación Integral del Subte. GCBA Las obras abarcaron impermeabilización, pintura general, recambio de pisos, instalación de nueva iluminación LED y renovación de la señalética. Además, se incorporaron señalizaciones en braille en pasamanos y pórticos, junto con nuevos bancos, cestos y apoyos isquiáticos en los andenes.

Según informaron desde SBASE, la intervención alcanzó tanto los accesos como las galerías de escaleras mecánicas y peatonales, con el objetivo de facilitar la circulación, mejorar la organización de los espacios y reforzar la iluminación en toda la estación.

Qué estación de subte cierra por obras de renovación En paralelo a la reapertura de Loria, la estación Piedras dejará de prestar servicio desde este lunes 12 de enero por un período estimado de al menos tres meses. El cierre responde a la continuidad del plan de modernización de la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires. Piedras cuenta con protección patrimonial, por lo que los trabajos incluyen tareas específicas de conservación. Entre ellas, se prevé la reposición de más de 85.000 cerámicas, con el objetivo de recuperar el aspecto original de la estación y preservar su valor histórico. piedras Desde este lunes 12 de enero, la estación Piedras permanecerá cerrada por trabajos de modernización y puesta en valor. Plan de Renovación Integral: estaciones afectadas En el marco del Plan de Renovación Integral del Subte, varias estaciones de distintas líneas se encuentran afectadas por obras. Estaciones actualmente cerradas Línea A: Piedras

Congreso Línea B: Uruguay

Malabia Línea D: Plaza Italia

Agüero Estaciones ya renovadas Línea A: Castro Barros

Lima

Loria

Acoyte

Río de Janeiro Línea B: Pueyrredón

Pasteur-AMIA

Carlos Gardel Línea C: San Martín Línea D: Bulnes

Facultad de Medicina

Scalabrini Ortiz

Palermo Línea E: Jujuy

Temas Subtes