Sorpresivo: cuándo es el próximo feriado de enero que no sabías que existía

Enero es un mes en el cual no se suele observar muy de reojo el calendario de feriados a nivel nacional, ya que muchos están de vacaciones durante la primera quincena del año. Pero estos, aun con ganas de tener más descanso, tendrán una gran novedad que los beneficiará.
Muchos desconocen este día no laborable, que permitirá cerrar este mes con una jornada ideal para relajarse, ya que quitará la obligación de asistir al trabajo a quienes puedan gozar de la misma. No es para todos, pero sí son varios quienes tendrán la oportunidad de aprovecharlo.
Por qué es feriado el 22 de enero de 2026
Cabe remarcar nuevamente que esto no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional, pero favorecerá a gran parte de la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que el partido de Cañuelas celebrará su aniversario fundacional el jueves 22 de enero, por lo que habrá festejos que harán cesar algunas jornadas laborales.
Principalmente, el sector público es uno de los que se verá afectado por este asueto, al igual que los empleados del Banco Provincia. Por otro lado, quienes estén en el sector privado deberán aguardar la decisión de su empleador para ver si se adhieren o no al asueto.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
