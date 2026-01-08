CABA busca cambiar el esquema de actualización de la tarifa del subte: cuál será el nuevo valor del boleto

El gobierno porteño llevará a cabo una audiencia pública el viernes 16 para discutir el nuevo método de revisión del boleto del subterráneo.

El Gobierno porteño, a cargo de Jorge Macri, convocó a una audiencia pública para el viernes 16 de enero para tratar un nuevo aumento en las tarifas del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires , luego del aplicado a inicios de este mes, y poner en marcha otro esquema de revisión del boleto. La propuesta de la administración local es incrementar el valor a $1.336. También está previsto un aumento en el Premetro.

En el marco de la readecuación de los costos del servicio que lleva adelante Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) , y con el objetivo de reducir los subsidios que destina CABA a la empresa, la semana próxima a las 12hs se llevará a cabo la cita de la que podrán participar vecinos.

El llamado a la audiencia fue formalizado a través del Decreto 455, rubricado por el jefe de Gobierno, busca actualizar el cuadro tarifario que, según afirman desde la Ciudad, quedó desactualizado "por los reiterados aumentos en los costos involucrados en el servicio, que repercuten en la ecuación económico-financiera de la actividad".

La propuesta del Gobierno de la Ciudad es implementar un nuevo mecanismo de adecuación mensual de los valores de las tarifas para "garantizar la progresividad y el equilibrio en la aplicación de nuevos valores". Por ese motivo, SBASE modificará la tasa de incremento.

En el esquema vencido, la tarifa se actualizaba en 2% por mes. A partir del nuevo cuadro, si se valida en audiencia pública, será un 1% "más las variaciones mensuales" del Índice de Precios al Consumidor (IPC)" que informa INDEC, de dos meses anteriores al mes de aplicación. El nuevo esquema regirá por el término de doce meses.

La adecuación perseguirá el mismo objetivo que hasta el momento: reducir los desembolsos del Estado al servicio. Actualmente, el sistema de subtes cuenta con una cobertura de subsidios equivalente al 64% de los costos operativos, según informan desde GCBA.

En el decreto 455, el Gobierno porteño defendió el nuevo aumento argumentando "la necesidad de avanzar en un sinceramiento de las tarifas de los servicios públicos de pasajeros" y "evitar que los subsidios continúen aumentando y quitando recursos necesarios para el normal mantenimiento de la Ciudad y su prestación en servicios esenciales como Salud, Educación y Seguridad".

El valor del boletos del subte

El decreto no estipula la fecha a partir de la cual comenzará a regir el nuevo esquema, aunque se espera que la actualización se aplique a partir de febrero. En cuanto a los valores, el boleto tendrá la siguiente tarifa:

De 1 al 20 viajes: $1.336,00

$1.336,00 De 21 al 30 viajes: $1.068,80

$1.068,80 De 31 al 40 viajes: $935,20

$935,20 De 41 en adelante viajes: $801,60

El valor del boleto del Premetro

1 al 20 viajes $ 467,60

21 al 30 viajes

31 al 40 viajes

41 en adelante viajes

El valor del Subte y Premetro combinado

1 al 20 viajes $ 1.336,00

21 al 30 viajes $ 1.068,80

Subte: nuevo cuadro tarifario y aumentos mensuales

Días atrás, el Gobierno porteño, encabezado por Jorge Macri, oficializó un incremento del 4,5% para el subte que comenzará a regir este mes. Con este ajuste, el boleto abonado con tarjeta SUBE pasará de $1.206 a $1.260.

En febrero, la tarifa volverá a subir y alcanzará los $1.336, lo que representa un aumento acumulado del 11% respecto del valor vigente a fines de 2025.

Desde marzo, tanto el subte como el premetro quedarán alcanzados por un esquema de actualización mensual automática, que tomará el IPC nacional de dos meses previos más un 1% adicional.

SUBE: cómo funcionan los descuentos por combinación

El sistema de Red SUBE mantiene los beneficios para quienes combinan medios de transporte:

Primer viaje: tarifa completa

Segundo viaje: 50% de descuento

Desde el tercero: 75% de descuento

El beneficio permite hasta cinco combinaciones dentro de una ventana de dos horas, contadas desde la primera validación.

Sin embargo, hay una condición clave: deben pasar al menos dos minutos entre una validación y otra. Si ese tiempo no se respeta —algo habitual en estaciones con accesos cercanos, como Plaza Constitución— el sistema cobra el pasaje siguiente a tarifa plena.

La Tarifa Social SUBE continúa vigente para los sectores alcanzados por programas sociales. Quienes acceden al beneficio cuentan con un descuento del 55% en el valor del pasaje, como parte del esquema de subsidios focalizados según la capacidad de pago.