Mariano Recalde: "Aumentamos la representatividad de Fuerza Patria en CABA"







Luego de que se conocieran los resultados, el reelecto Senador declaró en el búnker de la oposición.

Mariano Recalde declaró luego de conocer los resultados en CABA

El senador reelecto por la Ciudad de Buenos Aires por el peronismo, Mariano Recalde, destacó este domingo el segundo lugar del peronismo en las elecciones legislativas 2025 y puntualizó que "el resultado refuerza que aumentamos la representación de Fuerza Patria".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además, le agradeció a la militancia en CABA por sus votos y por quienes lo acompañaron en campaña: "La verdad que hicimos una campaña militante: colectiva, militamos boca en boca, barrio en barrio".

Por otro lado, también resaltó el compromiso con sus votantes de "ponerle un frenó a (Javier) Milei, en el Congreso, con el refuerzo de un diputado en la Cámara Baja.



Noticia en desarrollo..