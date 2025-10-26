El senador reelecto por la Ciudad de Buenos Aires por el peronismo, Mariano Recalde, destacó este domingo el segundo lugar del peronismo en las elecciones legislativas 2025 y puntualizó que "el resultado refuerza que aumentamos la representación de Fuerza Patria".
26 de octubre 2025 - 22:21
Mariano Recalde: "Aumentamos la representatividad de Fuerza Patria en CABA"
Luego de que se conocieran los resultados, el reelecto Senador declaró en el búnker de la oposición.
Además, le agradeció a la militancia en CABA por sus votos y por quienes lo acompañaron en campaña: "La verdad que hicimos una campaña militante: colectiva, militamos boca en boca, barrio en barrio".
Por otro lado, también resaltó el compromiso con sus votantes de "ponerle un frenó a (Javier) Milei, en el Congreso, con el refuerzo de un diputado en la Cámara Baja.
