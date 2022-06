Cáncer: un estudio clínico remitió el cáncer de colon en 18 pacientes

El cáncer ya no estaba más en cada paciente, indetectable por examen físico, endoscopia, tomografías PET o resonancias magnéticas.

Se precisó que la inmunoterapia MSK "aprovecha el propio sistema inmunitario del organismo como aliado contra el cáncer".

El ensayo clínico investigaba si la inmunoterapia por sí sola podía vencer el cáncer de colon que no se había propagado a otros tejidos, en un subconjunto de pacientes cuyo tumor contenía una mutación genética específica.

El cáncer de colon es un tumor maligno que se desarrolla en el intestino grueso, compuesto por el colon y el recto, por eso se lo conoce también como cáncer colorrectal.

El estudio fue pequeño y los expertos dicen que debe replicarse. Pero para estas 18 personas con cáncer de colon, el resultado provocó “lágrimas de felicidad”.

En el New England Journal of Medicine, se advirtió que "no se conocía ningún otro tratamiento que eliminara por completo un cáncer".

El mismo tendría la enorme ventaja de que permite mantener todas las funciones corporales normales que pueden alterarse con la radiación o la cirugía.

Los pacientes con cáncer de colon se enfrentan habitualmente a tratamientos agotadores: quimioterapia, radiación y, muy probablemente, cirugía, lo que puede provocar disfunción intestinal, urinaria y sexual.