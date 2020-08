Zulemita Menem: "Perdí el gusto y el olfato, pero me encuentro bien de salud"

"Gracias a Dios mi mamá está asintomática, y yo casi asintomática, por decirlo de alguna manera. Ayer empecé a perder el gusto y por la tarde el olfato, que aún no los recuperé. Por lo que me cuentan esta es la última parte, pero todo el mundo te dice cosas sobre el virus y no hay nada certero", aseguró Zulemita Menem, la hija de Carlos Menem, en diálogo con C5N.

Según pudo dar a conocer Zulemita, tanto ella como su madre, Zulema Yoma, se encuentran bien de salud, y sobre todo el expresidente Carlos Menem, quien se realizó el hisopado y "el resultado dio negativo".

"Me preocupaba sobre todo la situación de mi papá, que es el más comprometido frente a esta enfermedad y con sus complicaciones. Luca, mi hijo, también dio negativo", agregó Zulemita

La hija del expresidente dijo también que es muy alérgica, por lo que "suelo perder el gusto en esta época donde empiezas los malestares o el hecho de que te contagias". "Por eso inicialmente pensé que era algo de eso, y no que yo estaba portando este virus", aseguró.

"Malek, mi hijo más chico tuvo un poquito de fiebre hace 15 días y en ese momento no se lo hisopó. Lo que a mí me llama a hisoparme fueron los síntomas, dolor de cabeza, pérdida de olfato y gusto, era como que tenía todo. Quizás en algún momento de ese tiempo en que mi hijo más chico tuvo fiebre nos contagió y cuando finalmente lo hisopan ya no tenía el virus", afirmó Zulemita Menem

Por ello, Zulema Ménem cree que "esa es la única forma que tenemos de pensar. Yo no salgo a otro lugar que no sea a la casa de mi papá. Por eso hay que respetar el distanciamiento, el higiene, para bien de uno y sobre todo del resto", concluyó