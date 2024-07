Caso Loan: descubrieron que borraron mensajes del celular de Carlos Pérez cuando ya estaba detenido

Según revelaron las autoridades, el 14 de junio, un día después de la desaparición, Laudelina Peña, la tía del menor, envió un mensaje en el que aseguraba que Loan había aparecido. Luego, Walter Maciel dio la orden de que se realizara un rastrillaje en la casa de la abuela Catalina.

Una de las primeras en enviar el mensaje del falso hallazgo fue la tía del menor, quien aseguró a las 2:32 que Loan había aparecido y que ella se encontraba en la comisaría de 9 de Julio. Según la declaración de Laudelina, la noticia de la aparición del nene la escuchó en la radio de la comisaría. "Jefe, jefe, tenemos noticias. Apareció el nene en una tapera. Está asustado pero está bien. Está en una tapera", escuchó.

Por su parte, el excomisario Walter Maciel, también dio detalles sobre esta información y sostuvo que el sargento Duarte Mariano se comunicó con él para avisarle que habían encontrado a Loan. "Me dice que están yendo para la casa de la abuela. Les comunico de la situación, llevamos ambulancias, todo. Por el camino, me llaman y me dicen que fue una falsa alarma. Duarte se comió una puteada. No sé de dónde salió ese chisme".

Otra de las detenidas que también escuchó esta versión fue Mónica Millapi, quien declaró en la justicia que alrededor de las 3 de la mañana la policía les comunicó la aparición del menor. "El comisario salió y dijo que apareció, y Laudelina estaba con el teléfono, dijo: ‘No, es mentira’, que no apareció, que ella estaba hablando con Camila y que le dijo que no”.