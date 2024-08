Caso Loan: el intendente de 9 de Julio reconoció que hubo cosas que "no se hicieron bien"

La declaración del intendente de 9 de Julio en el caso Loan

Tras salir de prestar declaración ante la magistrada, Ynsaurralde se refirió a la búsqueda del menor de cinco años y remarcó que "hay cosas que no se hicieron bien". Asimismo, detalló: "Evidentemente, hay cosas que corregir, que se hicieron no tan bien. Hay protocolos que se deberían haber hecho de una manera, y las cosas que no se hacen cuestan mucho retomarlas".