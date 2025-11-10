Caso Loan: iniciaron rastrillajes en lagunas del campo de dos acusados

Prefectura, Policía Federal y Bomberos participan del operativo en el predio de Carlos Pérez y Victoria Caillava, en 9 de Julio, Corrientes.

Fuerzas federales y provinciales comenzaron este lunes un amplio rastrillaje en las lagunas del predio que pertenece a Carlos Pérez (63) y Victoria Caillava (53) , dos de los detenidos por la desaparición de Loan Peña , ocurrida hace más de un año en 9 de Julio, Corrientes .

El operativo comenzó en una laguna de difícil acceso, donde trabajan unos 30 efectivos entre Prefectura Naval , Policía Federal , Bomberos Voluntarios , Defensa Civil y Policía de Corrientes .

Según fuentes judiciales citadas por TN, el operativo podría arrojar pistas clave sobre el paradero del niño. El plan de búsqueda se centra en cuatro cuerpos de agua ubicados dentro del terreno de los acusados.

La Prefectura lidera las tareas con buzos especializados y apoyo logístico , mientras que los Bomberos colaboran con equipos de rescate subacuático. La PFA desplegó brigadas de Trata de Personas y personal del DUOF Goya para documentar el procedimiento y asistir en el terreno.

El objetivo es completar esta primera etapa en aproximadamente 20 días , según las condiciones del clima. Luego, los equipos avanzarán hacia una segunda laguna señalada por un testigo protegido , donde estiman otros 25 días de trabajo . Finalmente, se inspeccionarán dos lagunas más al sur del predio , que podrían requerir menos tiempo.

En Buenos Aires, un grupo de peritos de la PFA y un antropólogo de Gendarmería Nacional permanecen de guardia para sumarse al operativo en caso de que se requiera asistencia técnica inmediata.

La cronología del caso Loan

Loan Peña.jpg Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2023. La Voz

La desaparición de Loan Danilo Peña ocurrió el 13 de junio de 2023, cuando el niño fue con su padre a visitar a su abuela Catalina en el paraje Algarrobal. Según la reconstrucción judicial, Loan fue visto por última vez a las 13.52, caminando hacia el monte con un grupo de adultos.

Los investigadores sostienen que Benítez, Ramírez, Millapi y Laudelina Peña —tía del menor— lo apartaron del grupo con la excusa de buscar naranjas. Laudelina habría convencido a la prima de Loan de regresar a la casa y dejó al niño con los adultos. En ese trayecto, “se produjo un suceso que terminó con la sustracción de Loan, quien fue alejado del lugar y ocultado”, según la causa.

La camioneta blanca de Pérez y Caillava fue identificada como el vehículo utilizado para trasladarlo, y los perros rastreadores detectaron el olor del niño en su interior. La Justicia también determinó que el comisario Walter Maciel montó un “falso escenario de búsqueda” para entorpecer la investigación.

La única pista material hasta ahora fue uno de los botines del menor, hallado en un campo vecino y colocado allí, según la Justicia, por el propio Maciel. El hallazgo resultó clave para reorientar la causa, que continúa activa con varios detenidos y nuevas medidas en marcha.