Hubo un principio de incendio en la Bombonera tras el Superclásico







Los bomberos llegaron rápidamente al lugar y lograron controlar el fuego, que había iniciado a partir de los papeles que quedaron en el suelo luego del partido.

Los bomberos lograron controlar el incendio en la Bombonera.

Luego del triunfo de este domingo en el Superclásico, este lunes se registró un incendio en la Bombonera, aunque el fuego pudo ser controlado rápidamente y no hubo heridos.

Las llamas se iniciaron a partir de los papeles arrojados por los hinchas durante el partido, que quedaron en en el suelo de la segunda bandeja sur. De esta manera, el fuego avanzó y alcanzó una extensión de 50 por 5 metros, según informaron fuentes policiales.

Una vez que comenzó el incendio, Bomberos Voluntarios de la Boca fueron a la cancha para combatir las llamas con una línea reforzada de 38 milímetros. La situación pudo normalizarse rápidamente, sin dejar ningún herido.

El operativo fue informado por Néstor Nicolás, Subsecretario de Emergencias del Gobierno de la Ciudad en su cuenta de X. "Incendio en el Estadio de Boca Juniors. Brandsen al 800. Se desarrolló fuego sobre papeles en la segunda bandeja sur. El proceso, de 50 x 5 mts ya está extinguido. Bomberos de la Ciudad trabaja en el lugar", informó.

Fue un choque que puso en juego puntos clave pensando en la clasificación a la Copa Libertadores 2026, a la que el Xeneize clasificó con este triunfo, tras dos largos años de ausencia. El Xeneize quedó como puntero de la Zona A con 26 unidades, mientras que el Millonario quedó sexto de su grupo, con 21 puntos. En la Tabla Anual, los de Úbeda están segundos con 59 puntos y sellaron su clasificación al máximo certamen continental tras dos años de ausencia. Los de Gallardo están terceros con 52, pero deberá esperar a los partidos de Argentinos Juniors y Riestra para ver como termina la fecha. En la última jornada, Boca recibirá a Tigre en su cancha, mientras que River visitará a Vélez en Liniers, con la obligación de sumar de a tres.

