El Gobierno aumentó las recompensas por datos sobre Loan Peña y Lian Flores

Ambos niños llevan más de un año desaparecidos. La medida fue oficializada mediante dos disposiciones.

Aumentaron las recompensas en las búsquedas de Loan Peña y Lian Flores.

El Gobierno oficializó el incremento de las recompensas en las búsquedas de Loan Peña y Lian Flores . A partir de las resoluciones 51/2026 y 52/2026 , publicadas en el Boletín Oficial , el Estado ofrecerá $20.000.000 a quienes aporten datos verificables que permitan dar con el paradero de cualquiera de los dos niños desaparecidos .

Las disposiciones entraron en vigencia esta madrugada y establecieron que las personas con información podrán comunicarse a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas , dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos .

El pago se realizará en oficinas del Ministerio de Seguridad Nacional o en el lugar que se designe formalmente, con la garantía oficial de “ preservar la identidad del aportante ”.

Fuentes oficiales confirmaron que el reclamo para elevar la recompensa surgió de la familia de Loan Peña . En diciembre del año pasado, la querella cuestionó que la cifra vigente fuera de $5.000.000 , al considerar que resultaba “ insuficiente ” y “ ridícula e ilógica ”, especialmente porque ya transcurrió un año y medio desde su desaparición en el Paraje Algarrobal , en la localidad de 9 de Julio , provincia de Corrientes .

Una situación similar se dio con la familia de Lian Flores, que planteó el pedido durante una reunión con el fiscal general de Córdoba , Juan Manuel Delgado , en el edificio de Tribunales 1 .

En ese caso, la provincia ya había dispuesto una recompensa propia de $20.000.000, lo que impulsó la decisión de unificar el monto a nivel nacional.

La búsqueda de Loan Peña y Lian Flores

Las autoridades recordaron que cualquier dato sobre Lian Flores también puede informarse al 911 y a la Unidad Judicial de Bell Ville (03537-450000, interno 52801), dependencia que llevó adelante la investigación en la provincia de Córdoba.

En ambos casos, el Estado reforzó los mecanismos de recepción de información con el objetivo de ampliar las posibilidades de obtener datos relevantes y confiables.

En los últimos días, los organismos oficiales difundieron las proyecciones forenses del aspecto actual de Loan Peña y Lian Flores. Mientras el niño correntino ya cumplió 6 años y no presentó cambios notorios, el pequeño cordobés mostró una evolución física más marcada a casi un año de su desaparición.

Por pedido de su familia, la imagen forense de Loan se integrará al sistema internacional de Interpol Argentina y se difundirá mediante Alerta Sofía, además de medios de comunicación y plataformas digitales.

También se autorizó su incorporación al sistema ALERT.AR, herramienta oficial de difusión masiva en teléfonos celulares, redes institucionales y canales digitales interjurisdiccionales.

Según informaron fuentes oficiales, la reconstrucción forense de Loan Peña estuvo a cargo de la División de Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina. Los técnicos trabajaron sobre una de sus últimas fotografías, tomadas cuando tenía 5 años, y utilizaron imágenes de padres, hermanos y abuelos para identificar patrones hereditarios dentro del árbol genealógico.

Lian Flores 2 CL

El informe técnico indicó que “al haber transcurrido un año y medio desde que fue denunciada su desaparición, todavía se mantendría cierta estabilidad de la fisonomía”, aunque aclaró que el método emplea “variables a las expresiones de la cara” propias del crecimiento.

También se precisó que la proyección no contempla factores como “enfermedades, cirugías, quemaduras, prolongada exposición a factores climáticos o a ciertos agentes químicos”, que podrían “modificar radicalmente la constitución de cualquier rostro humano”.

En el caso de Lian Flores, la imagen actualizada se difundió a través del sitio oficial del Ministerio Público Fiscal de Córdoba y se obtuvo mediante una reconstrucción digital de fotografías previas y una progresión de edad asistida por inteligencia artificial.

Con el aumento de las recompensas y la ampliación de los canales de difusión, el Gobierno nacional buscó reforzar la visibilidad de ambos casos y renovar las posibilidades de obtener información que permita esclarecer dos de las desapariciones más sensibles del país.