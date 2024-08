Caso Loan: qué dice el papel que Caillava tiró a la basura y que se convirtió en una prueba clave

Y siguió: “15:43, escribió el horario y la O. El oficial Torres, que es el que va a buscar al comisario y el que activa la búsqueda. 15:52, vuelve a escribir el horario y la G, también vuelve a comunicarse otra vez con una mujer. Y a las 15:55 vuelve a hacer exactamente lo mismo”.

Qué dijo María Victoria Caillava en su indagatoria

En su indagatoria, la exfuncionaria habló sobre la hipótesis del accidente y aseguró su inocencia. Además, responsabilizó a Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez por la desaparición del niño.

En cuanto al día del almuerzo, la última vez que se lo vio a Loan, contó que al momento de irse, la exfuncionaria recibió el llamado de Catalina, quien le preguntó si el menor no se había subido a su camioneta, a lo que Caillava le respondió que era imposible ya que su marido siempre cierra con llave. De todas formas, aseguró que revisaron y avisaron que Loan no se encontraba allí.

Sobre su visita al hospital poco después de la desaparición del niño, la exfuncionaria indicó: "Me comienza a dar tos cuando se me enfría la espalda y le pedí a mi esposo que me lleve a la guardia. Me comí un caramelo para la tos, fuimos al hospital, me atendió una enfermera, me puso una inyección y volvimos a mi domicilio. Al día siguiente, tenía turno con la doctora Cintia Grimaldi que atiende en Unimed. Salimos 6:30 o 6:40 del viernes 14 para Corrientes".

"Dicen que lavamos la camioneta y viajamos, pero no era así. Mi marido llama al comisario a pedir seguridad, porque yo tenía miedo. Nosotros pedimos llevar nuestro vehículo para que quede secuestrado y así estar más seguros", manifestó respecto al audio que Pérez le mandó a Maciel antes de quedar detenidos.

"Les pedimos que secuestren los celulares y registren la casa", continuó. Luego, habló sobre la hipótesis del accidente y sostuvo: "No nos opusimos a nada y por eso de buena fe fuimos avisando los movimientos por si nos necesitaban. No cabe en mi cabeza como se dijo secuestrar a un niño o atropellarlo".

Y señaló: "Me sorprendió porque no atropellamos a nadie, no tuvimos a Loan en nuestra camioneta ni el auto. No entiendo por qué me acusa a mí", haciendo referencia a la declaración de Laudelina.

Por último, antes de finalizar su testimonio, expresó: "Ruego a Dios que Loan aparezca con vida. Tengo mucha confianza en este juzgado porque nosotros somos personas inocentes". Luego, afirmó que están encerrados "injustamente". "Jamás tuvimos problemas con la Justicia y ya estábamos en la etapa de disfrutar, que era lo que queríamos mientras tuviéramos salud", expresó.